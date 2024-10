Equipos también pueden inscribirse a la Carrera Atlética El Sol de San Luis

Tanto en las oficinas de esta casa editora como en los diversos puntos de Tu Tiempo a Tiempo, las inscripciones siguen fluyendo tanto de corredores como de equipos, ya que nadie quiere perderse la 5ta. Carrera Atlética El Sol de San Luis 3K y 10K que reparte 150 mil pesos en efectivo y habrá atractivas rifas para todos los participantes.

El 8 de diciembre a las 8:00 de la mañana está pactada la realización de la gran fiesta atlética con motivo del 72 aniversario de fundación del diario de los potosinos, en la que se tendrán la carrera 3K, así como los 10 kilómetros y al final las esperadas competencias gratuitas para todos los niños y niñas de 3 hasta 15 años.

Las categorías disponibles son las siguientes: 3 KILÓMETROS: Juvenil 16 a 19 años Varonil y Femenil. 10 KILÓMETROS: General Varonil y Femenil. Por Edades Varonil y Femenil 20 a 24 años, 25 a 29 años, 30 a 34 años, 35 a 39 años, 40 a 44 años, 45 a 49 años, 50 a 54 años, 55 a 59 años, 60 a 69 años, y 70 años en adelante.

Son ya buen número de inscripciones de corredores libres y de algunos equipos de la ciudad que han acudido a registrarse a los diferentes puntos, pues no quieren dejar pasar la oportunidad de aprovechar la preventa en 350 pesos durante todo octubre, y ser uno de los 2 mil participantes que recibirán playera Nemik de manga larga y un kit muy completo, el próximo 7 de diciembre que es la entrega de paquetes en las instalaciones de El Sol de San Luis.

Si no has acudido, hazlo en estos días en los siguientes puntos de inscripción: EL SOL DE SAN LUIS: Avenida Universidad 565, colonia Centro, de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. y sábados de 9:00 a 14:00 p.m. Los domingos de 10:00 a 13:00 horas, únicamente.

También en SALVAJES OUTDOOR: Av. Parque Chapultepec 1000. TEIGSA: Calle Acerina 1372, Colonia Valle Dorado. BALAM: Av. Colorines 532, Prados Glorieta. CAPI FERREPAPE: Avenida Románica 125, Villa Magna. DULCERÍA LA ESTRELLA: Calle 2a. de Oriente 222, Central de Abasto, Av. Fleming 2518, Progreso. SWEET VEGAN: Av. Nereo Rodríguez Barragán 1385, Col del Valle.

PAPELERIA LA PAPE: Damián Carmona 1295. LOCAL COYOTE: Karakorum 410, Lomas 4ta. Sección. ASV: Mar Rojo 129, fraccionamiento San Juan. BROTHER BIKE SHOP: Avenida Tatanacho 799, fraccionamiento Tangamanga. Y en línea https://tutiempoatiempo.net/carrera-el-sol-de-san-luis-2024/

EL DATO

La premiación será de 150 mil pesos en efectivo y habrá atractivas rifas al final del evento.