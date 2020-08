Equipo potosino de ciclismo, al Nacional de Aguascalientes

San Luis Potosí contará con equipo representante en el Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta 2020, que se estará realizando del 4 al 6 de septiembre en Aguascalientes; se trata de la escuadra de Canel´s-Zero Uno, así lo dio a conocer su director técnico Juan José Monsiváis.

Después de que el mes pasado, la Federación Mexicana de Ciclismo, lanzara un comunicado en donde informaba que todo evento masivo era suspendido y que se cancelara el Campeonato Mundial de Ruta; hace unos días se retractó y decidió avalar este evento nacional en tierras hidrocálidas.

La escuadra potosina no ha dejado de lado sus entrenamientos a pesar de la pandemia por Covid-19, tomando todas las medidas sanitarias y de salubridad, esto con el objetivo de llegar en mejor forma a los eventos cuando regresen a la normalidad.

Este evento de ciclismo tendrá como escenario la Ruta del Vino y el Queso que se ubica en el municipio de Pabellón Arteaga del estado hidrocálido, ubicado a 30 kilómetros del centro de la ciudad de Aguascalientes.

El día 4 de septiembre se efectuará la prueba Contra Reloj en todas las categorías; para el día siguiente está programada la prueba de Ruta en las categorías Elite Femenil y Juvenil C Varonil; para el 6 de septiembre estarán rodando los Elite y Sub 23 Varonil y Juvenil C Femenil.

El equipo potosino estará integrado por Ignacio Prado, Efrén Santos, Eduardo Corte, Francisco Rosales, Leonel Palma, Francisco Lara, Esteban Xopa y Jesús Morales, todos ellos comandados por Juan José Monsiváis.

Te puede interesar esta nota: Gracias "Chino" Torres; se va del Atlético de San Luis