Entrenadores españoles, en el Summer Camp del Atlético de Madrid en SLP

Niños, niñas y adolescentes vivirán la experiencia de trabajar bajo las órdenes de entrenadores españoles en el Summer Camp México del Atlético de Madrid del 29 de julio al 2 de agosto en el Colegio Real de San Luis en la capital potosina.

Gadiel Ervin Armenta y Luis Felipe Mora son parte medular de este campamento del equipo colchonero y platicaron con El Sol de San Luis los detalles y la importancia de este evento que se desarrollará los próximos días no solo en San Luis Potosí, sino también en León y Querétaro.

El responsable y coordinador del Summer Camp en San Luis Potosí, Gadiel Ervin Armenta, comentó que este evento se realizará del 29 de julio al 2 de agosto y está dirigido a edades de 6 a los 16 años, divididos en dos grupos y con horarios diferentes en las instalaciones del Colegio Real de San Luis.

“Lo más importante es que los papás y los niños vean la metodología de un equipo que es el Atlético de Madrid que va a ser parte de lo que vamos a vivir en campamentos en las 3 sedes que tenemos vamos a tener en este verano”, comentó Gadiel Ervin.

Luis Felipe Mora vino desde León, Guanajuato, para también detallar que al evento vienen cuatro entrenadores que están en activo de fuerzas básicas españolas dando a conocer toda la metodología del Atlético de Madrid.

“Lo que platicábamos con los entrenadores españoles como ellos lo dicen el futbol es igual en todos lados, la forma de impartirlo es lo que hace diferente, vemos que los entrenadores o los entrenamientos en España son muy intensos quizás en México estamos un poquito relajados, ellos no ellos vienen a trabajar y enseñan eso yo creo que la disciplina que les van a impartir les va a servir tanto el futbol como para toda su vida, tanto en la escuela, en la casa en la sociedad, forman niños con muy buen carácter y con mucha disposición para salir adelante”, comentó Luis Mora.

En opinión de Gadiel Armenta, los jóvenes futbolistas podrán conocer una nueva forma de trabajo, “los niños al final de los eventos en cada uno de las sedes lo van a saber es que hicieron algo diferente a lo que han estado haciendo aquí con sus entrenadores, no quiere decir que esté mal, sino que es algo diferente, nada más, entonces yo creo que esa es la parte importante del evento que ellos vean algo que nunca han hecho o que no sabían que tenían que hacer, pero es parte de ese plus que se está dando en los campamentos”.

El éxito de convocatoria en San Luis Potosí fue tal que ya se agotó el cupo para los 70 participantes, entre ellos hay de la capital potosina, Rioverde, Ciudad Valles, Matehuala, Soledad y de estados como Ciudad de México y Tamaulipas, pero aún quedan lugares en el Summer Camp de León, Guanajuato y Querétaro.

“Lo que más se van a llevar es la experiencia de haber participado en un campamento con su reconocimiento oficial del Atlético de Madrid y el recuerdo para toda la vida y por la buena respuesta que hemos tenido seguramente no va a ser el único, de aquí en adelante vamos a ir armando más campamentos para que la gente que no pudo asistir o que ya no alcanzó el lugar tenga la oportunidad de vivirlo”, mencionó Luis Felipe Mora.

Todos los participantes recibirán su uniforme del Atlético de Madrid y además podrán participar en una playera autografiada por los jugadores del primer equipo del histórico equipo español.