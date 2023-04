Entregamos todo pero España fue superior: Marcela Zacarías

Triste porque el resultado no se le dio, pero optimista de que vendrán cosas mejores, la potosina Marcela Zacarías reconoció que ante España la serie en la Billie Jean King Cup (Copa Davis femenina) fue muy dura y poco pudieron hacer ante la superioridad de las ibéricas.

"La verdad estoy un poco decepcionada por el resultado, siendo sincera creo que si hubiera tenido una mejor preparación o hubiera estado más lista mi partido (ante Nuria Parrizas-Díaz) se hubiera dado más reñido", expresó Zacarías Valle.

Agregó "al principio me llegaron los nervios y se me fueron los juegos muy rápidos al no poder reaccionar, pero después de haberle ganado esos sets points que tuvo ella creo que me ayudó un poco a recuperar la confianza y jugar más ofensiva. En el segundo set me cansé un poco y ella jugó muy agresiva. Si te soy sincera en la mañana una hora me enteré de que iba a jugar y eso no me ayudó mucho, pero bueno no es justificación. Lo real es que jugué con la 80 del mundo y se notó en los tiros que ella hace y en su saque que es potente. Hay que reconocer que las españolas en casa tienen toda la confianza y en mi partido Nuria salió a jugar a tope y se quedó con el triunfo", afirmó.

Cortesía | RFET

A pesar del revés por 6-3 y 6-0, Marcela es optimista y sabe que deben seguir entrenando para que vengan cosas mejores, "creo que me servirá mucho este partido que perdí para agarrar experiencia y saber que táctica puedo utilizar para futuros compromisos que tenga. Por lo que hay que practicar y prepararse más si uno quiere alcanzar mejor nivel, no hay más", apuntó.

La serie entre España y México finalizó 3-1 a favor de la europeas, con triunfos de Sara Sorribes (6-0 y 6-0) ante Fernanda Contreras; Nuria Parrizas-Díaz (6-4 y 6-3) a Renata Zarazúa; Nuria Parrizas-Díaz (6-3 y 6-0) a Marcela Zacarías; y Giuliana Olmos / Renata Zarazúa (4-6, 7-6 y 10-7) a Bolsova y Mazarova.

Con esto, España avanza a la fase final con otros 11 países, mientras que México jugará los playoffs en noviembre para ganarse el derecho a volver a las series clasificatorias en 2024. Peleará un lugar ante Argentina y Colombia.