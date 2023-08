Enrique Reyna quiere repetir corona en Fórmula 5 expertos

A falta de dos fechas para terminar la temporada 2023 del serial Súper Copa, en la Fórmula 5 expertos el potosino Enrique Reyna y guanajuatense Iván González se disputan el título.

El campeonato actualmente está encabezado por "Mao" Reyna que ha cosechado hasta el momento 490 puntos, mientras que en el segundo lugar está, González, con 452.

Si bien atrás de ellos aparecen Javier Girón, “Majo” Rodríguez, Eddy de la Rosa y Federico Solís, con posibilidades matemáticas de aspirar al máximo galardón, para que ello ocurra, Enrique e Iván, no tendrían que sumar unidades en las carreras que faltan por disputarse.

El piloto de San Luis Potosí en la Fórmula 5 expertos, tiene mucha confianza en sí mismo tras haber ganado las tres últimas carreras y ahora dijo que peleará de principio a fin por el objetivo de repetir como campeón de la categoría, en las dos fechas que restan.

Cortesía | Mao Racing

"Voy a pelear por el campeonato por supuesto, tengo las herramientas suficientes para ello y voy por ese objetivo de refrendar el ser monarca este año", sostuvo el volante del equipo Mao Racing.

Por su parte el guanajuatense afianzado en el segundo lugar general con una victoria y tres segundos lugares en el año, que hablan de su solidez a la hora de subirse al monoplaza, comentó: “Reyna tendrá dos carreras en las cuales le voy a hacer la vida imposible, no voy a dejar pasar ninguna oportunidad que tenga para convertirme en el nuevo campeón.

“Lamentablemente no se nos dieron bien las cosas en las últimas tres competencias porque las ganó él, la verdad es que no dejamos de prepararnos para lo que resta de la temporada y el equipo trabaja fuerte, me gusta mantenerme físicamente en buenas condiciones cosa que es muy importante. Me gusta la pelea por el campeonato, es un gran reto y no lo ganas por suerte sino por dedicación y esfuerzo. Estoy realmente muy entusiasmado con esta definición”, agregó Iván.

En cuanto al calendario de la temporada 2023 de Súper Copa, las dos fechas restantes serán el 1o de octubre en Puebla y 26 de noviembre en Mérida, dónde los pilotos de las diferentes categorías dejarán todo en pos de ceñirse la corona.