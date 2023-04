Enrique "Mao" Reyna segundo en la Fórmula 5 Expertos

El seria Súper Copa tuvo actividad el reciente fin de semana al realizarse la tercera fecha de la temporada 2023 en el autódromo de Guadalajara, en la que el piloto potosino Enrique Reyna finalizó segundo en la Fórmula 5 expertos.

Aunque fue la jornada tres, para las categorías Fórmula 5 expertos y novatos, esta representó apenas la fecha dos. La primera se efectuó en Monterrey y ahí triunfo Reyna.

Por lo que "Mao" como se le conoce en el mundo motor al potosino, fue con todo para conquistar su segunda victoria, sin embargo no pudo imponerse y el triunfo correspondió al zacatecano Iván González.

"A pesar de que me mantuve de líder durante varias vueltas y que podía hasta acelerar bien en las curvas, mi auto no me respondió en las rectas, algo pasaba porque Iván lograba alcanzarme y fue allí donde tomó el liderato y ya no pude revertir la situación", comentó Enrique Reyna.

Cortesía | Súper Copa

Por su parte, el ganador de la prueba dijo al finalizar la competencia: "Fue una carrera muy desgastante por el tiempo que tuvimos que esperar dentro del auto, debido al aceite que se derramó en la pista. la verdad que fue una carrera muy complicada por el calor intenso que se sentía y todo lo que rodeó al circuito".

El podio lo completó Juan José López al cruzar la meta en tercer lugar. El tapatío estaba feliz pues señaló que era una gran resultado que no esperaba pero el automóvil se comportó a la altura y pudieron sumar valiosos puntos para el campeonato, algo que no lograron en la primera fecha en el autódromo de Monterrey.

Por lo que se refiere a la Fórmula 5 Novatos, la victoria fue para Marcel Gil, quien en Monterrey había finalizado en tercero. León Peralta y Egui Cisneros se ubicaron en la segunda y tercera posición.

EL DATO

Enrique "Mao" Reyna comparte el liderato con Iván González, ambos con 190 puntos en dos fechas.