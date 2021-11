[En video] Unai Bilbao, un español orgullosamente potosino

En el corazón y mente de los aficionados potosinos el 5 de mayo de 2019 quedó grabado para siempre, cuando el defensa español Unai Bilbao anotó al minuto 102 del primer tiempo extra, el gol del título y que valió el ascenso a la Liga MX.

A dos años y seis meses de ese momento glorioso e histórico, Unai Bilbao después de jugar para Necaxa por una temporada, regresó este torneo para volver a vestir los colores rojiblancos y de nuevo es parte de la historia del Club filial del Atlético de Madrid al obtener por vez primera el pase a reclasificación en Liga MX.

Una Bilbao fue el autor de gol con el que regresó el fútbol de Liga MX a San Luis Potosí / Cristian Robledo.

"Muy feliz de volver a San Luis Potosí y como lo dije desde el primer día que llegué acá, es como mi segunda casa. Tengo la suerte de haber formado mi familia aquí, muy contento de vivir en esta ciudad y creo que es algo importante el sentirse bien en lo personal para tener un mejor rendimiento en la cancha y en ese sentido me siento pleno", afirma en entrevista para El Sol de San Luis.

Y coincidente fue que a su regreso a tierras potosinas, se convirtió en papá por vez primera en agosto pasado, a lo que sonríe y comenta "mi mujer es potosina y ahora también mi hija que nació acá, por eso me siento feliz con ese sentimiento de pertenencia hacía esta ciudad, en lo deportivo y familia, algo que me enorgullece".

El español tiene confianza en que vencerán a Santos y en liguilla "todo puede pasar". / Cristian Robledo.

Del gol que anotó ante Sinaloa con el que le devolvió a San Luis Potosí fútbol de Liga MX, nos dice "la gente que me encuentro en la calle tienen palabras de agradecimiento hacía mi. Fue un momento inolvidable, importante para todos, especialmente para mi que me cayó el balón en esa jugada y pude rematarla a gol. Pero bueno en general son recuerdos muy bonitos y palabras que me hacen sentir orgulloso de haber venido a esta ciudad".

En torno al próximo partido de reclasificación ante Santos Laguna, es optimista: "Estamos todos muy ilusionados de poder seguir haciendo historia, queremos llegar lo más lejos posible. Durante el torneo en varios partidos el equipo mostró solidez, orden, con altibajos es cierto, pero siempre buscamos los resultados positivos, creo que nos tenemos que agarrar de eso y sacar la victoria de visitante, ahí con que lograrlo".

Descarta que el equipo está mermado por tantos jugadores lesionados, "eso es parte del fútbol y creo que hay plantel suficiente para encarar al rival, se ha demostrado que a quien le toque jugar está listo para entregarse y tener el nivel de sobra para sacar esto adelante".

Finalmente, apunta que en lo personal está en gran momento futbolístico: "Estoy feliz, pleno, con mucha confianza en mi día a día, disfrutando esto de poder entrar a reclasificación y luchar ahora por un boleto a liguilla que la afición tanto se merecía. Sería espectacular que se logre avanzar para que el estadio este lleno como lo estuvo en el ascenso y que nos trasmitan esa pasión y cariño que sienten por el equipo. De mi parte no tengan duda, dejaré todo en la cancha para lograrlo", sentenció.

EL DATO

Unai Bilbao Arteta disputó los 17 partidos como titular del actual torneo y anotó un gol.

