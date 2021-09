[En Video] Molestia en el ADSL Femenil por el arbitraje vs Cruz Azul

Un gol anulado cuando su jugadora estaba en buena posición y el no marcar una pena máxima en el primer tiempo en el duelo ante Cruz Azul, tiene molesto a Jesús Padrón, director técnico del Atlético de San Luis Femenil, que señaló que han sido errores muy recurrentes en su compromiso.

Si bien, el estratega potosino se había mantenido al margen de respetar las decisiones arbitrales, el que le anularan un gol anulado ante Cruz Azul, molestó en el cuerpo técnico rojiblanco.

“Hoy en particular nos condicionó mucho en accionar, en la primera la jugada de táctica fija que nosotros trabajamos está bien habilitada no nosotros ya revisamos el video y está habilitada, no quiero decir con esto que el resultado ha sido diferente, lo que sí es que la que trabajó en la semana hubiera sido muy similar a lo que nosotros presentamos.”

Padrón señaló que es consciente de las fracciones de segundos con las que se tiene que tomar una decisión “Sé que es complicado pitar y tomar la decisión en una fracción de segundo, pero es algo que se ha venido repitiendo es algo que nos condiciona muchísimo.”

Pese a eso, el timonel potosino negó que realizarán un reporte a la Comisión de Arbitraje pues “ellos tomarán a bien la decisión pertinente, la directiva actuará de la misa manera, de momento nada más queda hace hincapié que el accionar si nos condiciona; cuando son jugadas dudosas se comprende, pero en jugadas que son claras como las de hoy si deja una sensación de molestia.”

A pesar de la derrota de 2 goles por 0, lo mostrado en la cancha por parte de su equipo dejó contento al estratega colchonero “Estoy satisfecho con el trabajo de las chicas, deseoso de que las cosa vayan por el camino por el que queremos trabajar, se merecen muchas alegrías; el planteamiento, la disposición, el entendimiento de lo que estamos haciendo me voy con ese balance.”

“Es complicado de las rachas que hemos tenido el levantare y trabajar con la disposición con la que lo hacen; estoy seguro que en algún momento la pelota va a entrar y vamos a estar donde queremos” acotó Padrón.

Ahora la escuadra potosina trabajará esta semana para recibir en casa a las Rojinegras del Atlas, el próximo domingo 12 de septiembre a las 17:00 horas en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez”.

Con información de Edgar Barajas