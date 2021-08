[En video] Marcelo Méndez: Atlético de San Luis va de menos a más

Marcelo Méndez, director técnico del Atlético de San Luis, no solo sabe que es lo que quiere con su equipo, sino que lo ha transmitido muy bien a sus jugadores, así como lo externa a la prensa local y nacional con conceptos claros y respuestas directas en su paso por el fútbol mexicano.

"En general en este primer tercio del torneo, aunque nos falta un partido pendiente, en general creo que venimos haciendo un torneo correcto, en algunos partidos hemos tenido algunas dificultades en las facetas de juego, en otras quizás no tanto, pero creo más allá de los resultados que hemos conseguido el equipo viene de menos a más, porque el torneo es durísimo, son partidos muy disputados, el trámite ha sido parejo y lo bueno es que estamos dentro de los equipos que si hemos podido sumar de tres y eso es positivo para el futuro que queremos".

Atlético de San Luis debe ser un equipo regular y que lucha todo el partido, afirma el estratega charrúa. / Cortesía ADSL

Y ahonda sobre su escuadra, "nos venimos adaptando bastante bien. Y el equipo si tomamos en cuenta el partido ante Cruz Azul, creo que generamos mucho a la ofensiva y no anotamos nada, contrario a lo de Chivas y Pumas donde tuvimos pocas llegadas pero las metimos todas. No estamos preocupados por eso porque el gol aparecerá en cualquier momento y porque los muchachos están trabajando para eso y lo están haciendo bien día con día".

Del momento por el que pasa San Luis, afirma: "El equipo está bien, obviamente estamos trabajando en los errores que hemos cometido, pero lo mejor es que el plantel está dispuesto a mejorar y la autocrítica es una de las virtudes de este grupo, saben reconocer cuando fallan y lo mejor es que no se quedan ahí, buscan mejorar en los entrenamientos día con día, y no solo ellos, también nosotros como cuerpo técnico, porque el objetivo es claro, estamos para pelear allá arriba, no abajo".

Se le cuestiona ¿para qué está Atlético de San Luis este torneo?, y responde directo: "Bueno el equipo como lo dije está yendo de menos a más y ante Cruz Azul se notó fuerte, al campeón, se le jugó al tú por tú en todo momento. No se desentonó. Pero lejos de ellos también me fijo cuando el equipo no ha tenido fortuna, ante Chivas la pasamos mal en el segundo tiempo y nos supimos levantar para sacar el resultado. Ante Querétaro y Necaxa no obtuvimos la victoria pero siempre lo intentamos, en ambos casos, en lo positivo y negativo me quedo con todo eso. Somos un equipo nuevo, de pocos meses trabajando y vamos intentando eso, ser un equipo regular jornada tras jornada.

Nosotros desde que llegamos estamos intentando hacer un equipo que compite al tú por tú con cualquier rival, obviamente buscando siempre ofender y ganar los partidos. Nuestra virtud es ser un equipo de trabajo diario para después estar tranquilos de que independientemente del resultado, nosotros dejamos todo. Ustedes lo han visto, ante Necaxa y Querétaro en casa no salieron las cosas como queríamos, pero fuera de nuestras fallas el equipo nunca bajó los brazos y lo intentó. Eso es lo que buscamos siempre para que el hincha se sienta identificado con nuestro fútbol", sentencia.

Por último, de las diferencias que ha visto entre el fútbol mexicano y uruguayo, Méndez Russo señala: "Más allá de los sistemas que podrán utilizar los rivales está la forma en que se dan los partidos, hay momentos de mucha transición, quizás esa sea la diferencia entre el fútbol uruguayo y mexicano, que acá se hace un balompié más lento, posicional y no tanto de rapidez de defensa - ataque y viceversa, siento yo que son las diferencias más grandes que he notado. Y también que muchas veces el resultado no tiene nada que ver con el trámite del partido, un equipo puede dominar 80 o más minutos por su jerarquía, y en una ocasión de gol se define el partido en su contra, y muchas veces el periodismo o gente en general se basa en su análisis en el resultado y no lo que sucede en todo el desarrollo del partido, pero eso es normal porque en todos lados sucede".

Lo que quiere el DT de su equipo

- Que tenga un nivel regular todo el partido.

- Jugarle al tú por tú con cualquier rival.

- No dejar de luchar los 90 minutos o más.

- Trabajar día con día para ser mejor.

LA FRASE

"Mazatlán no será un rival cómodo, por el campo y clima, pero vamos con la firme idea de traer el resultado": Marcelo Méndez

Los números del Atlético de San Luis