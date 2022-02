[En video] Estamos frustrados por la forma en que perdimos: André Jardine

Atlético de San Luis sumó su quinta derrota del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX por tan solo una victoria, lo que tiene frustrado al cuerpo técnico y jugadores porque ante Tigres de la UANL se ganaba y al final se terminó perdiendo por 1-2 en el estadio Universitario.

"Hicimos un buen partido dividiendo el control del juego durante todo el tiempo que jugamos once contra once. A veces nos impusimos al rival que fue lo que más me gustó de mi equipo, porque así quiero ver al Atlético con personalidad, contundencia, contra un equipo que es muy fuerte, con un plantel muy calificado. Durante 60 a 70 minutos hicimos un partido de igual con igual e incluso estuvimos al frente en el marcador. Sin embargo me quedo con frustración al igual que mis jugadores, por el resultado, ya que estuvimos cerca de la victoria, pero con mucho orgullo levantamos la cabeza, porque veo un equipo con más actitud, más imponencia, organizado, contundencia. Continuamos dando unos pasos al frente en lo que queremos", expresó André Soares Jardine, director técnico del equipo luego del partido.

Reconoció que al quedarse con un jugador menos por expulsión del uruguayo Juan Manuel Sanabria, el equipo vino a menos y se desconcentró, se perdió el buen trabajo que venían haciendo.

"Creo que si es difícil jugar contra Tigres en su casa, porque para mi tienen el plantel más fuerte del torneo y lo comparo con Flamengo de Brasil, con mucha técnica, imagínense jugar 11 vs 10, se sufre, pero lamento más que el gol del empate fuera en un contragolpe, porque la pelota era nuestra y la perdimos, recibimos la anotación de manera ingenua, y ya el segundo tanto en contra fue consecuencia de la frustración que se vivía".

Por último dijo que el equipo está triste al igual que el cuerpo técnico, pero deben levantar la cara y seguir trabajando. "El sentimiento de los jugadores es el mismo que el mío, frustración, rebeldía de no conseguir los puntos, pero al mismo tiempo ellos saben que cada vez vamos mejorando y que poco los resultados serán una consecuencia de nuestra mejora en el juego. Debemos ser más consistente a la defensiva, porque podemos ser mejores. Ante Monterrey seguramente veremos algo mucho mejor a lo de hoy", sentenció.

EL DATO En la jornada 7 Atlético de San Luis será otra vez visitante al encarar a Rayados de Monterrey el sábado 26 de febrero

La información deportiva más reciente que "El Sol de San Luis" tiene para ti; haz click aquí