[En video] Campeonato Pony 2021, en homenaje a Ramiro Herrera

Será este domingo cuando se corra la cuarta fecha del Campeonato Pony 2021 de automovilismo, que se efectuará en el Autódromo del Parque Tangamanga II, y que en esta jornada llevará por nombre Gran Premio “Ramio Herrera”, en homenaje a su promotor que le ha dado vida a este serial.

Dicha carrera se estará llevando a cabo bajo los protocolos que manda la Secretaria de Salud, así como de COEPRIS debido al gran problema que está pasando San Luis Potosí con el tema del COVID-19.

Merecido homenaje es el que se le brindará al promotor Ramiro Herrera, quien cumplirá 55 años dentro del automovilismo, tanto como piloto, donde corrió en seriales importantes, así como promotor del deporte motro.

“Me siento muy contento, por este homenaje que se me estará haciendo, por 55 años dentro del automovilismo, primero como como piloto participando en algunos seriales con resultados bueno; y ahora me toco estar como promotor, buscando revivir las carreras de autos lo cual muchos pilotos de San Luis Potosí me lo agradecen” comentó Ramiro Herrera.

Carlos Rivera uno de los corredores que últimamente se ha metido en los primeros lugares del campeonato se mostró listo para enfrentar este compromiso; así como Gilberto Cuellar, Federico Velazco.

Los pilotos se han reportado listo para participar en sus diferentes categorías en donde esperan hacer su mayor esfuerzo para quedarse entre los primeros lugares. Las categorías que se estarán manejando son Pony I, Pony II, Pony III y la formula Vee en esta última es una de la categoría que se pone muy espectacular.

Con información de Edgar Barajas.