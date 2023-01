[En video] ASOCHEM continuará con el apoyo al deporte en 2023

Alejandro Rodríguez Rangel, presidente de la Asociación Civil Héctor Hernández Malahbear (ASOCHEM), comentó lo satisfactorio que ha resultado que durante estos 5 años han logrado apoyar desde su trinchera al deporte y otras actividades artísticas de San Luis Potosí, y para este 2023 ya tienen trazadas sus metas.

El presidente de la ASOCHEM entiende bien al deportista, pues también le tocó “picar piedra” cuando fue nadador, ahora quiere dejar su granito de arena y apoyar a los atletas que como él tuvieron que pasar por la falta de apoyos.

“Para mí es una cosa satisfactoria porque toda mi vida fui deportista, fue nadador, fue campeón nacional y lo más importante para mí es que por medio del deporte me dio salud, entonces lo que he logrado con el esfuerzo de mi trabajo es aportar y apoyar a esos deportistas que carecen de recursos que no tienen para comprarse tenis”, expuso.

Recordó que la Asociación Civil Héctor Hernández Malahbear está compuesta por varias personas que entienden de las necesidades del deportista, una de ellas su esposa quien apoya con uniformes a la primera generación de mujeres árbitras en San Luis Potosí.

En el anuncio de actividades mencionó que continuarán en este 2023 con la entrega de apoyos a las actividades artísticas y deportivas, entre ellas las altruistas como lo fueron las carreras en las que se recaudaron artículos para las personas que más lo necesitan.

“Apoyo a todas las asociaciones, a gente que se acerca, por ejemplo, he participado en la (Carrera) del Abrigo para llevar toneladas de ropa, algunas cabeceras municipales, he participado en los Carreras de El Juguetes, en el cual dono cantidad de juguetes para todos los niños con cáncer que están en el Hospital Central y así siempre veo la forma de cómo apoyar de una forma u otra a toda esa gente que no tiene recursos”, declaró.

Incluso cuenta que algunos deportistas tienen que ir fuera del estado a representar a San Luis Potosí y la ASOCHEM los ha apoyado incluso con recursos propios con tal de que el atleta logre su meta de representar dignamente al estado.

“Algunos le piden apoyos para ir a participar a México, algunos eventos y con gusto les aporto los viáticos, sus pasajes, sus gastos, los uniformo en todos los eventos deportivos casi si soy el que aportó las premiaciones, entonces cómo es posible que una sola persona esté poniendo la muestra a un sistema en donde no aporta nada para los deportistas o los artistas en San Luis Potosí”, finalizó.

