En riesgo participación de potosinos en Panamericano de Karate

Son un grupo de chavos potosinos que buscan participar en la concentración con la Selección Mexicana de Karate del 13 al 22 agosto y competir en el Campeonato Panamericano de Karate Do del 29 de este mes al 7 de septiembre en la Ciudad de México, ellos se hicieron virales luego del que tuvieron que vender comida, cantar y hasta lavar carros y motos para obtener recursos y así costear sus gastos para poder representar a San Luis Potosí y México en la modalidad de kata.

Meztli González, Karim González y Ángel Glamiche, quienes se formaron en el Dojo Goju Ryu Taishukai, confiesan que al principio les dio pena lavar los carros, pero el representar a su país en este evento internacional los motivó a conseguir un dinero extra para poder pagar su viaje y viáticos.

Cortesía | Dojo Goju Ryu Taishukai

“Sí sentía muy bonito que la gente apoye, está muy padre la verdad que con 20 pesos que den, con 15 pesos lo que sea enserio ayuda mucho”, dijo Meztli González, mientras que Karim González comentó: “Tuvimos que vender duros preparados, lavar carros y mi primos nos apoyó para cantar y nosotros boteamos en el Centro”.

Para poder competir necesitan por lo menos de 18 mil 500 pesos por participante, ya juntaron una parte y fueron respaldados por el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos, pero la meta económica sigue lejos, por lo que requieren del apoyo de autoridades como Gobierno del Estado o empresas, de lo contrario, estaría en riesgo su participación en el Panamericano.

Cortesía | Dojo Goju Ryu Taishukai

“Todavía nos falta juntar una cantidad fuerte, aun no la tenemos, se nos está cortando el tiempo y veo peligro de que los chicos no puedan asistir”, comentó el sensei Sergio Vega García.

La participación de estos deportistas es histórica ya que son 3 los seleccionados orgullosamente potosinos que representarán a México los que tomarán parte en este evento internacional, situación que en caso de no concretarse, los jóvenes aceptan que sentirían tristeza y a la vez molestia por la falta de apoyo.

Cortesía | Dojo Goju Ryu Taishukai

Meztli González opinó que: “Me pondría muy triste la verdad si me daría un bajón como deportista porque se pierde una oportunidad muy buena”, mientras que Karim González fue contundente: “Se siente feo la verdad uno como deportista si se agüita porque no tiene el apoyo y saben que van a poder traer alguna medalla, pueden traer un trofeo, lo que sea pero no hay apoyo la verdad”.

Para estos chicos sería un gran orgullo representar a nuestro país en el Panamericano, entrenan desde muy temprano por varias horas al día y se sienten con la confianza de poder alcanzar una medalla en este evento internacional.

“Será muy padre porque va a haber muchos países, va a ser una experiencia muy padre y también si ganamos poner la bandera en todo lo alto de México”, dijo Ángel Glamiche.

A la par de sus entrenamientos, los atletas continuarán con la venta de comida y lavado de carros para poder lograr su objetivo de llegar al Panamericano, a espera de la respuesta de más potosinos, empresas o autoridades de sumarse a lograr el sueño de estos deportistas.