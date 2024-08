En la fiesta brava hay Jorge Hernández Gárate para rato

Visiblemente emocionado e impaciente porque llegue la hora de estar en el ruedo, sin perder siempre esa amabilidad que le caracteriza, el matador de toros potosino Jorge Hernández Gárate recibió a El Sol de San Luis en su rancho para entablar una amena charla sobre sus primeros 20 años de alternativa, la cual recibió el 21 de marzo de 2004 de manos de uno de sus maestros, Pablo Hermoso de Mendoza.

-- ¿Qué sensaciones hay en ti de cara al compromiso de este viernes?

Muy contento porque se veía muy lejano este año de poder cumplir los 20 de alternativa, pero se llegó, y que mejor que poderlo celebrar acá con mi gente, familia, en una plaza tan querida para mí y con la afición de mi entidad natal que ha sido un trampolín en mi carrera.

-- ¿Tienes algo especial preparado para esta corrida en “El Paseo”?

Mira de vestimenta no, será algo que siempre uso a la portuguesa, mi familia y amigos estarán ahí presentes, algo muy motivante, y en especial la afición potosina que he me ha dado tanto. Le dedico a ellos la corrida, pase lo que pase, porque todos de alguna manera siempre me ha apoyado, en las buenas y malas, ellos me han aterrizado cuando he andado mal o creía que andaba en las alturas. Ellos te vuelven a poner con los pies en la tierra. Y si tengo que agradecer algo es a mi padre (qepd), mi tío, amigos, etc.

-- Has estado en más de 600 corridas, ¿la responsabilidad es igual en la actualidad que en un inicio?

Conforme pasan los años las exigencias son más, porque la madurez que te da tu carrera y profesión, más la competencia, te exigen que seas mucho mejor que antes, en preparación, en detalles, en salir al ruedo ofreciendo algo nuevo, etc, sin faltar de mencionar que el riesgo al principio o ahora es el mismo. Siempre he sido un rejoneador que le gusta ser responsable, dentro y fuera del ruedo y después de 20 años de andar en muchas plazas de México y extranjero, eso no cambia en nada para mí.

-- Se dice fácil y escribe uno 20 años, pero ¿qué ha cambiado en el rejoneo o toreo a píe en todo este tiempo?

Creo que hoy en día se torea más despacio que nunca, tienes una cercanía con el toro que antes no la había, es impresionante como sientes tan cerca al animal, a tu rival. Hoy se torea a pie o a caballo con mucha perfección, no puedes dejar nada al “ahí se va” porque el toro te prende y vienen los accidentes.

De la afición puedo decir que hay un bajó en temas de apoyo, por temas extra ruedo, lamentablemente, los antitaurinos y la variedad de espectáculos que en la actualidad hay, la competencia se ha vuelto grande y ruda para la fiesta brava, por lo que importante fomentar esta cultura y tradición que es el toreo, incluso en los niños y jóvenes, los cuales ahora no pueden entrar a las plazas, una regla que ésta mal, porque si al niño o joven le enseñas bien que es la tauromaquia, creo que lo entenderá y hasta lo querrá practicar.

Esto que te habló no es privativo de la CDMX sino en toda la República Mexicana y en otros países, creo que la fiesta está en momentos difíciles y es importante que en base a que tengamos buenas actuaciones los de a píe y a caballo, despertemos nuevamente ese interés a los aficionados. Si nosotros no nos preparamos y nos presentamos con responsabilidad a una corrida, le estamos también dando al traste con esta tradición, que no es solo matar un toro, sino va más allá.

-- ¿Cómo anda el rejoneo mexicano en comparación de otros países?

Bien, atraviesa por un buen momento. Hay jóvenes talentos que vienen empujando, dando de qué hablar, ya lo verán este viernes en la corrida en “El Paseo” con Tarik Othón y Fauro Aloi, además andan por allí otros más de una generación nueva que traen buen conceptos y que requieren que asistamos a sus corridas, los cobijemos y les demos el apoyo para que crezcan y tomen los lugares de quienes ya llevamos años en esto.

-- Además de tantas corridas que has estado, ¿el cúmulo de anécdotas que tienes en 20 años seguramente para ti es lo que más te marca.

Esta ha sido una carrera de resistencia, con anécdotas buenas y de tristeza, pero si recopilamos todo son enseñanzas de la vida que muy pocos tenemos oportunidad de vivir al ser toreros, tantos días festivos que no está con la familia por tener que presentarte a trabajar, pero que te arropas con la cuadrilla que te acompaña, que para ellos tampoco es fácil. Sin embargo, conforme pasan los años maduras en ese aspecto, lo entiendes, te entienden y aprovechas mejor los pocos momentos que tienen para convivir con los tuyos.

-- En estos 20 años, ¿qué tan difíciles momentos ha vivido además de las cornadas que ha sufrido?

No solo eso, he tenido accidentes fuertes por uno u otro motivo, a los cuales se suman fracasos profesionales, además de triunfos. Los accidentes te hacen ver si realmente es tu vocación o quieres tirar la toalla, en mi caso, siempre desde los 9 años supe que la fiesta brava era lo que quería, con ejemplo de mi padre, tío y amigos que también fueron rejoneadores, eso me ha hecho crecer y llegar a donde estoy.

-- Creciste en este ambiente taurino, pero ¿alguna vez pensaste en dedicarte a otra profesión?

La verdad que nunca me vi haciendo otra cosas, nací rodeado de la naturaleza, del toro bravo, del campo, caballos, de este ambiente y nunca llegué a pensar en dedicarme a otra cosa. Si tuve estudios como cualquier joven, pero al final esto me ganó y desde hace varios años le dedico ya todo mi tiempo.

-- ¿En tu andar en los ruedos, hubo rejoneadores con los que te has identificado, además de tu padre y tío?

Tuve a varios como espejo, afortunadamente en casa siempre estuvo mi mayor ejemplo con mis familiares, pero también el poder estar cerca de Pablo Hermoso de Mendoza padre, del maestro Diego Ventura que tengo la fortuna de que somos amigos de verdad, ambos superdotados del toreo y eso me ha hecho crecer mucho, además de algunas figuras más de México y otros países.

-- ¿Habrá alguien de tu familia que sería con esa dinastía de los Hernández en la fiesta brava?

La verdad uno nunca sabe, Jorge mi hijo anda metido en el futbol y escuela, todavía es muy pequeño de edad, pero si él en su momento me dice papá, apóyame lo haré con gusto, aunque por el momento no hay alguien más.

-- Cumples 20 años, pero ¿habrá Jorge Hernández Gárate para rato en los ruedos?

Hasta que el toro me lo permita, mientras siga siendo tan emocionante y tener esa ilusión de vestirte y sentir esa adrenalina corrida tras corrida, porque ese nervio nunca se quita, seguiré en esto, cuando lo pierde o sienta yo que no me llena como antes, es mejor decir adiós a tener un percance grave o dejar que desear al presentarse en un ruedo.

-- Por último, ¿Quiénes te acompañarán este viernes a tu presentación?

Son cuatro personas en específico que están diario como mi apoyo, cuidando los siete caballos con los que me presentó, además del banderillero, mozo de espadas, ayudante, mi prensa que me difunde. En fin, a todos ellos también va dedicada mi presentación”.

EL DATO

Jorge Hernández Gárate, nacido en SLP hace 39 años, se presenta este viernes 30 junto a Tarik Othón y Fauro Aloi en la última corrida de la FENAPO 2024.

NUMERALIA

En sus veinte años en los ruedos, Jorge Hernández ha toreado más de 600 corridas en México y extranjero.

PIES

REJONEADOR

Jorge Hernández Gárate se muestra agradecido con quienes lo han apoyado en estos 20 años. / Ricardo Solache.

REJONEADOR

Será una tarde especial para mí y que mejor que celebrarse en casa, con mi gente y afición, comentó. / Ricardo Solache.

REJONEADOR

Experiencia, anécdotas, visión y su futuro, de todo nos platicó Jorge Hernández Gárate en su rancho. / Ricardo Solache.