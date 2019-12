Canelo deja vacante el campeonato semipesado de la OMB

Esta mañana se hizo oficial que Saúl "Canelo" Álvarez decidió, junto con su equipo, dejar vacante el cetro semipesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

#Canelo2019 pic.twitter.com/kZwd9NoV3L — Canelo Alvarez (@Canelo) December 16, 2019

El anuncio se dio con un comunicado, donde Canelo también agradeció a la OMB por sus atenciones.

«Sé que mis logros en el ring han llevado orgullo a mis fanáticos y a mi país. Durante mucho tiempo disfruté de mi relación con la OMB y aprecio todo lo que hacen para preservar y mejorar el deporte del boxeo.

Este acuerdo le permite a la OMB disputar su título de peso semipesado regularmente y me permite perseguir combates contra los mejores oponentes, independientemente de la clase de peso «, explicó Saúl.

Por su parte, Francisco Valcárcel, titular del organismo con sede en San Juan, Puerto Rico, destacó la calidad y trayectoria del “Canelo” pese a su juventud, de quien espera pronto grandes peleas en cualquier división que quiera el mexicano.

I respect a lot @Canelo decision to relinquish wbo 175lb world title, he is a champion that boxing fans will remember forever, that kind of fighters that you don't see often in the sport...a great Champion and a Gentleman ..WBO doors are always open to Saul..@ChavaESPN — Paco Valcárcel, Esq. (@PacoValcarcel) December 17, 2019

“Cuando termine su carrera será considerado como uno de los mejores boxeadores que haya ingresado al ring, y uno de los mejores boxeadores de México. Esperamos con ansias sus futuras peleas contra rivales en la cima de las divisiones de peso mediano, supermediano, semicompleto y otras divisiones”, indicó.

Con esta decisión el mexicano es aún campeón Franquicia WBC (un título por encima en categoría del mundial), WBA del peso medio y WBA Regular del supermedio.