Empate con sabor a derrota del Atlético de San Luis ante Necaxa

A pesar de que sumó un punto al igualar ante Necaxa en Aguascalientes, el resultado trajo que el equipo potosino cayera a zona de play-in, ya que ganó América y lo desbancó del sexto sitio.

San Luis se fue al frente 0-1 con gol de Sanabria en el primer lapso, controlaba el partido, pero dejó de atacar y los cambios de nuevo llegaron tarde, por lo que Necaxa aprovechó y lo igualó con tanto de Cambindo.

Los colchoneros potosinos llegaron a 27 puntos y caen al lugar siete (play-in), mientras que América que ganó ascendió al sexto con 27 unidades y mejor diferencia de goles, para meterse a liguilla, a falta de una fecha por jugar.

En las acciones, un primer tiempo un tanto soso, nada atractivo. San Luis intentó más a la ofensiva y tuvo dos llegadas claras, mientras que Necaxa en su estilo de aguantar y contragolpear, pero sin ser insistente, solo llevando las acciones, producto de que ya no pelea nada, está eliminado del torneo.

La primera de peligro fue al minuto 5 de la visita en un disparo del capitán Javier Güemez, a las manos del portero. Y la segunda al minuto 28, que fue el gol de Juan Manuel Sanabria, en una pared con Oscar Macías, que dejó solo al uruguayo, que punteó el balón a la salida del arquero Unsain. 1-0. Y Necaxa tuvo solo una al minuto 34 en un disparo muy por un lado de Didier Cambindo. Nada más.

La parte complementaria, Necaxa fue el que salió a buscar el empate, fue más peligroso, ante un San Luis que se echó atrás y dejó sorpresivamente de atacar. Y tanta fue la insistencia de los locales que al minuto 83 Cambindo prendió un rebote en el área, por derecha y anotó de potente disparo de aire al poste del arquero. 1-1.

Con el gol se animaron y al 86’ el árbitro marcó un penal, por falta de Domínguez a Palavecino, pero al revisar en el VAR determinó, no penal ni amarilla al defensor visitante. Todavía se añadieron siete minutos pero ya no soy nada. Boli tuvo varias de gol, pero no fue certero.

El árbitro central fue Jesús Rafael López con una labor aceptable. Amonestó al portero Sánchez, del ADSL, y Cambindo del Necaxa. Le apoyaron bien en las bandas Enedina Caudillo y Michel Caballero.

Atlético de San Luis cerrará la fase regular con otra visita, ante Guadalajara en la fecha 17 y última, el sábado 9 de noviembre a las 17:00 horas.

NECAXA: 22.- L. Unsain; 2.- E. Martínez; 3.- A. Oliveros; 6.- J. Alcantar; 23.- A. Montes; 8.- A. Palavecino; 11.-H. Juárez; 19.- D. Gómez; 33.- Fernando Arce; 10.- J. Paradela; 27.- D. Cambindo. DT Luis Padilla. CAMBIOS: 15.- B. Garnica; 30.- R. Monreal.

ATLÉTICO DE SAN LUIS: 1.- A. Sánchez; 4.- J.C. Domínguez; 18.- A. Cruz; 31.- E. Águila; 5.- R. Chávez; 8.- J.M. Sanabria; 10.- M. Klimowicz; 16.- J. Güemez;19.- S. Salles Lamonge; 21.- O. Macías; 22.- Y. Philippe. DT Doménec Torrent. CAMBIOS: 7.- F. Boli; 11.- V. Ferreira.

EL DATO

Se guardó un minuto de silencio en memoria a Jacobo Payán Latuff. Y ADSL portó un moño negro.