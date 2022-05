Emotivo homenaje póstumo a Lidy Villalba de Heinze

Sentido homenaje póstumo para Lidy Elizabeth Villalba de Heinze le rindió el Club Campestre de San Luis durante la Entrega de los premios Hole In One 2022, recordando su gran trayectoria no solo como golfista sino por su desinteresado apoyo en infinidad de eventos altruistas.

Un video acompañó el momento con fotografías de sus mejores momentos como golfista en distintos torneos realizados en los greens del Campestre, así como en reuniones con amigas y socias.

Sus familiares y amigos con lágrimas en los ojos observaron esos momentos inolvidables, mientras que previo al video se solicitó a todos los presentes ponerse de pie y rendir un minuto de aplausos, a quien perdiera la vida en este 2022 en un desafortunado hecho nocturno en carretera, a los 73 años de vida, cuando regresaba de jugar un torneo de golf en Guadalajara, Jalisco.

Sobre este emotivo momento en entrevista con El Sol de San Luis, el presidente del Consejo de Administración del Club Campestre, Héctor Morales Ortiz, comentó "si no podíamos dejar pasar el recordar a nuestra socia Lidy Villalba (qepd), quien no solo dejó huella por ser un gran golfista, sino por su don de persona. Recuerdo que en diciembre rifaríamos 5 bicicletas a los caddies y jardines, pero ella sin que se lo pidiéramos llegó con 60 bicicletas para todos ellos. Hechos como ese fueron muchos los que nos regaló en vida".

EL DATO

Lidy Villalba (qepd) ganó su último premio Hole In One en la novena edición realizada el 15 de marzo de 2016.