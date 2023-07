Emiliano Josué Castro competirá en Corea del Sur

Emiliano Josué Castro tendrá la oportunidad de competir en fecha próxima en Seúl, Corea del Sur, por lo que representará una grata experiencia para el juvenil ciclista potosino de 18 años de edad.

Apenas el pasado fin de semana el jovencito se proclamó campeón de la categoría Sub-23 en el Campeonato Nacional de Ruta 2023 que se disputó en Xalapa, Veracruz, dando la sorpresa ante pedalistas de mayor experiencia y edad.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

"Estoy muy contento por la invitación que me hacen y agradecido de poder participar en la Vuelta que será en Seúl, Corea del Sur. Es un compromiso muy grande, porque es un fogueo muy alto para los que vamos por México, y es una meta para cualquier deportista mexicano el poder participar en eventos internacionales. Esto me hará crecer mucho como deportista y persona", expresó un tanto nervioso, pues aún no se acostumbra a hablar ante la prensa.

Sobre su carrera deportiva, mencionó que ha sido de mucha disciplina y constancia para poder llegar a ser el mejor ciclista nacional de ruta Sub-23. "Ha sido una tarea difícil que me ha costado muchos años, pero que ha valido la pena. Esto muy agradecido con el apoyo de mis padres que siempre están conmigo, a mis entrenadores y todos los que me han respaldado siempre".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Cabe mencionar que la corta carrera en el ciclismo de Emiliano Josué ha ido siempre en ascenso, pues no solo forma parte de la filas del equipo juvenil Canel's, sino también es seleccionado de San Luis Potosí y en mayo pasado en los Juegos Nacionales CONADE 2023 conquistó histórica medalla de oro por equipos en ruta, en la categoría Juvenil C, junto con José María Alcocer Castillo y Oscar Barrera Sánchez.

Acompañando al ciclista estuvieron en el presidium; Luis Fernando Alonso Molina, director de Deporte Municipal de la capital; Ricardo Arroyo, director de Junior Bike, y José Luis Cruz Miranda, entrenador de Emiliano, quienes tuvieron palabras de aliento para el juvenil ciclista, al tiempo que lo felicitaron por los logros.

Ellos le pusieron el jersey blanco con los colores de México, patrocinado por Canel's, que portará el resto del año en todas las competencias nacionales e internacionales, que lo distingue como campeón de ruta 2023.