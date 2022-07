Emanuel Robledo logra bronce en Nacional de Ajedrez en Cadereyta

El juvenil potosino Emanuel Robledo Flores regresó con el tercer lugar de los XX Juegos Nacionales de Ajedrez Infantiles y Juveniles "Cadereyta 2022", que se realizaron del 15 al 17 de julio en la entidad queretana.

Un meritorio tercer puesto alcanzó el ajedrecistas en la categoría Sub 17, entre los 45 competidores de 25 entidades del país que tomaron parte en su categoría, siendo el único de tres potosinos, que alcanzó medalla.

Cortesía | INPODE

Con este resultado, Emanuel consigue su pase al XXXIII Festival Panamericano de Ajedrez de la Juventud 2023 que se realizará en la ciudad de Montevideo, Uruguay, del 25 de junio al 2 de julio, del año próximo.

Por tal motivo, esta semana fue recibido en las instalaciones del Instituto Potosino del Deporte (INPODE) por la coordinadora de Becas, Dora Yolanda García Coronado, para reconocer su gran esfuerzo y felicitarlo por tan importante logro.

Cabe mencionar que también en días pasados lo recibió el titular del Inpode, Edmundo Ríos Jáuregui, para brindarle apoyo para asistir al Festival Panamericano de Ajedrez 2022 que se realizó en Montevideo, Uruguay del 25 de junio al 2 de julio pasados, donde finalizó en buena posición entre 300 participantes.

Emanuel Robledo Flores tiene 17 años y desde los 13 cuando cursaba el segundo año de secundaria empezó a dedicarle tiempo al ajedrez, que a la postre le apasionó y ha logrado convertirse en seleccionado nacional juvenil y competir en los mejores torneos del país y en el panamericano.

Ha tenido buenas actuaciones en el Circuito Latinoamericano, VI Torneo Nacional de Ajedrez Goldone (campeón absoluto Sub 20), LVII Campeonato Nacional e Internacional Abierto Mexicano de ajedrez donde fue subcampeón nacional Sub 18, y ha sido campeón Estatal Sub 20 absoluto, entre otros.