Eliminados los equipos juveniles del Atlético de San Luis

Los equipos juveniles Sub 18 y Sub 20 del Atlético de San Luis ya no aspiran a calificar a liguilla, a una jornada de que culmine la fase regular del Apertura 2022 de la Liga MX, luego de los resultados obtenidos en la jornada 16.

Y es que enfrentaron a Juárez allá en la frontera en la fecha dieciséis y se trajeron un empate y una derrota, que marcó de manera oficial la eliminación de ambas categorías de los colchoneros potosinos, que solo buscarán el sábado 1o de octubre, cerrar el torneo con un triunfo en casa cuando reciban en la jornada 17 y última a los Tigres de la UANL, en el Centro Deportivo La Presa.

Cortesía | Atlético de San Luis

En la Sub 18 el partido finalizó 2-2 entre FC Juárez y Atlético de San Luis, mientras que en la tanda de penales el punto extra fue también para los Bravos por 4-2. Apenas al minuto 1 cayó el 1-0 de los locales por conducto de Oswaldo Lavin, y enseguida al 15, el mismo jugador puso el 2-0. Fue al minuto 31 que Gustavo Olvera puso el 2-1 para la visita con disparo lejano. Y ya en el segundo tiempo al 65 evitaron la derrota con tanto de Jorge Luis Gámez.

Con la igualada, San Luis llega a 24 puntos en la posición 14 de la tabla, a nueve puntos del octavo sitio Tijuana, que tiene 33 unidades, restando tres por jugar. Así que eliminados.

Cortesía | Atlético de San Luis

Por lo que se refiere a la categoría Sub 20, FC Juárez goleó 3-0 al Atlético de San Luis, con tantos de Emilio Cázares al minuto 5, Víctor Santiago al 80' y José Reyes al 87'.

Con la derrota, los dirigidos por José Meléndez se quedaron con sus mismos 16 puntos en el lugar 14 y solo les falta disputar un cotejo. El octavo sitio es León con 21 unidades y dos partidos pendientes, por lo que ya están eliminados.

EL DATO

A la liguilla de la Sub 18 y Sub 20 califican los ocho primeros.