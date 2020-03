Eladio Campos, a 50 años de su hazaña histórica

Era la mañana del 2 de marzo de 1970, un joven de 22 años originario de San Luis Potosí se encontraba en la línea de salida de la prueba de los 20 kilómetros de Marcha en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizaron en Panamá, sin saber que le tenía deparado el destino pues al cruzar la meta pasaría a la historia del atletismo nacional.

Con un tiempo de una hora y poco más de 40 minutos, Eladio Campos Alemán escribirá su nombre en con letras de oro en la marcha nacional, al conquistar la primera medalla de oro para un mexicano en esta prueba y convertirse en el parte aguas de los andarines nacionales.

Cortesía | Eladio Campos Alemán

“Recuerdo que Francisco Chávez un servido, le dijimos a Pablo Colín que hiciéramos equipo para hacer el 1-2-3 para México, pero nos dijo que no, que él iba a ser su estrategia” recuerda Campos Alemán ese momento.

“Colín salió muy rápido y a los 9 km los alcanzamos todo el grupo de participantes; para esto Francisco y yo nos pusimos de acuerdo que, a partir del 15 o 16 kilómetros, si lográbamos ir adelante, que ganara el mejor, el chiste era que México hiciera el 1-2, y así fue, al final yo me quedé con la medalla de oro y Chávez con el segundo lugar.”

Pero esta medalla tiene un merito mucho más importante; pues en ese momento la marcha nacional era de las más fuertes a nivel mundial con estandartes de la calidad de José “Sargento” Pedraza, Pascual Ramírez, José Luis Peralta Barradas, Pablo Colín y el también potosino, José Oliveros, todos ellos bajo el mando del llamado “Padre de la Caminata”: Jerzy Hausleber.

En el ya lejano 13 de mayo de 1965, San Luis Potosí fue sede del primer Campeonato Nacional de Marcha Olímpica, teniendo como escenario el Estadio “Plan de San Luis”, ese día Eladio Campos se convirtió en el primer campeón nacional.

Cortesía | Eladio Campos Alemán

“En ese entonces ya había tres grupos de caminantes, muy fuertes todos ellos, me tocó ganar y ser el primer campeón nacional, y se molestó Pedraza, me digo que cuando fuera a México me iba a ganar, le dije “no importa, ahora estas en San Luis y perdiste, ni modo” comenta entre risas Eladio.

El ahora entrenador de atletismo del Lomas Raquet Club, logró ser campeón nacional en la prueba de 20 Kilómetros y 50 Kilómetros de marcha, algo que en 1968 le valió representar a México en los Juegos Olímpicos que se realizaron en tierras aztecas.

“Me da pena decirlo, pero tengo la satisfacción de ser el primer campeón nacional el 20 y 50 kilómetros y el primer campeón de 20 en Juegos Centroamericanos y del Caribe” finalizó.

Ahora, Eladio Campos Alemán está siendo invitado por el comité organizador de Tokio 2020, para acudir como invitado especial a los Juegos Olímpicos, en el que buscará estar presente en la máxima justa veraniega.