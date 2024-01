"El Viruz" Ramírez noquea y suma quinto triunfo profesional

Arrancó bien el 2024 para el potosino Erick Ramírez al sumar la quinta victoria en su corta pero productiva carrera en el pugilismo profesional, luego de vencer por nocaut técnico a Francisco Isaid Peña, de Tamaulipas.

"El Viruz" se presentó en la función que se realizó en San Pedro Garza García, Nuevo León, denominada "North Combat Fight Night" con el que arrancó la nueva temporada en el Showcenter Complex y que incluyó once peleas, que fue transmitida en vivo a todo el país por TVC Deportes con comentarios de los campeones Marco Antonio Barrera, Israel "El Magnifico" Vázquez y Ernesto Amador.

La pelea pactada a cuatro episodios entre el potosino y tamaulipeco fue la segunda de la noche, en peso paja (47 kilogramos), misma que no duró mucho ya que en el mismo primer asalto Erick Ramírez logró una contundente victoria.

Y es que cuando apenas había pasado minuto del combate, "El Viruz" comenzó a conectar golpes certeros al cuerpo y rostro de su rival, quien se vio sorprendido ante la andanada de su rival, por lo que aunque no cayó, se dobló y no respondió.

Cortesía | Facebook Erick Ramírez

Eso dio pauta a que el referí detuviera la pelea pues estaba mal Francisco Isaid, decretándose el nocaut técnico a favor del potosino, transcurrido minutos y medio del primer asalto.

"Honestamente me hubiera gustado que durara más mi combate, pero bueno para esto se trabaja y ahí están los resultados, se ganó por KO en el primer round y gracias a Dios por ello", escribió en sus redes sociales horas después de la pelea el pugilista de 20 años de edad.

Y aprovechó para agradecer "a toda la gente que me apoya y me sigue, a mis patrocinadores Mariscos El Amigo, Tatuajes Kymoto, a mi entrenador Saúl Rojas por la confianza y preparación que fue ardua pues no tuvimos fiestas decembrinas por estar entrenando, pero valió la pena porque en los pocos minutos que estuve en el ring me sentí enteró. Y ánimo raza vamos a lo que sigue. Dios me los bendiga".

Finalmente en la pelea estelar del cartel boxístico, el regiomontano Jaret González se impuso por decisión unánime a Yoamir Hernández, en pelea a ocho asaltos. Los puntajes fueron iguales, todos 80-72 a favor del ganador.