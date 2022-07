El “Viruz” que venció al bullying

Erick Ramírez es un chavo de 20 años, que se ve tranquilo, pero es solo la fachada, porque arriba del cuadrilátero ya ha demostrado que tiene una gran pegada, no por nada le dicen el “Viruz”, con “Z” porque dice que se ve más intimidante, él recuerda el por qué se ganó ese sobrenombre cuando estaba en la secundaria.

“Yo era nuevo y a cada rato me querían agarrar a trancazos los chavos, y no era dejado, jamás fui dejado, y al que me hiciera algo me lo “recetaba” entonces ahí me dijeron los compañeros tú eres como un virus y de ahí se quedó ”, comentó.

Ese bullying que sufrió cuando era niño lo hizo defenderse, así fue como terminó con ese problema, pero acepta que la violencia puede llegar a desencadenar en algo más grave, aún así, hizo un llamado a quienes pasen por este problema a que no se queden callados y denuncien.

“Nunca se queden callados, siempre hablen, la verdad es que la violencia no siempre es buena porque pueden pasar accidentes que incluso pueden provocar la muerte o problemas físicos muy graves, siempre tengan la confianza de hablarlo de decirlo y pueden haber otras soluciones”.

Por seguir su carrera estudia la prepa abierta y también da clases de box, en la mirada se le ve que tiene muchas ilusiones, como el de ser uno de los más reconocidos en este deporte en nuestro país. Admira a Julio César Chavez, porque tiene una gran pegada, pero lo único que no le imitaría sería el lado malo”.

“Yo enfocado en lo que quiero y sin distracciones de otro tipo de cosas, gracias a Dios jamás he probado sustancias tóxicas,mis compañeros son buenos deportistas son amigos que se dedican al deporte creo que soy yo también”.

En el terreno deportivo, Erick Ramírez logró un sonado triunfo en San Pedro Garza, al derrotar por la vía del cloroformo en el tercer episodio a Juan "Cafetero" Valdez, esto dentro del torneo internacional “The Big Belt Championship” y ahora espera fecha para su próximo combate en septiembre en donde podría medirse a peleadores de Puerto Rico o Estados Unidos.

“Sabía que había trabajado bien, había hecho una gran preparación con mi entrenador Saúl Rojas y me sentía muy seguro, en el primer round lo tumbe dos veces, yo pensé que ya se iba acabar la pelea, pero tenía un gran corazón mi rival y se levantó a seguir la pelea, y en el tercero fue cuando pegué mi gancho al hígado y ese fue el que ya no lo dejó levantarse”.

Pero no olvida que tiene una deuda pendiente con Ricardo Maldonado, un pugilista que ya venció al potosino y que espera pronto se pueda dar esa revancha para ahora sí demostrar su poder en los puños, incluso le mandó un recado.

“Ya peleamos una vez en una en una decisión muy drástica, en la cual yo perdí, entonces él entró en el torneo y estamos buscando que gane para poder pelear contra él. Richie prepárate bien, porque yo me estoy preparando el doble”.

Al “Viruz” le queda mucho camino por en este torneo, que de ganarlo, buscará la pelea con Jesús “Chiquito” Haro, quien es el actual campeón mundial peso Paja.