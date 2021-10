El VIII Encuentro Potosino de Atletismo cumplió a medias

Debido a un error de logística entre comité organizador del VIII Encuentro Potosino de Atletismo, Asociación de Atletismo del Estado de San Luis Potosí y Centro de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento Deportivo (CEDETARD) Plan de San Luis, tuvieron que cancelarse las competencias del último día, lo que afectó a un buen número de atletas locales y foráneos que se quedaron sin participar, por lo que manifestaron su molestia en redes sociales.

Cabe mencionar que el evento se desarrolló sin contratiempos en su primer día el pasado viernes con la participación de los más pequeños de 5 hasta 8 años; de igual manera el sábado entraron en acción las categorías infantiles y juveniles, sub 16, sub 18, sub 20 y abierta durante el transcurso del día.

Atletas de varias entidades se vieron afectados por no poder participar en la pista. / Cortesía B Time

Sin embargo, en el tercero y último día de competencias el pasado domingo, a temprana hora se efectuaron algunas pruebas pero las restantes que estaban en el programa se cancelaron sin previo aviso, debido a que la sede sería ocupada para un partido de fútbol ya agendado, por lo que fueron desalojados de la pista e inmueble atletas, entrenadores y público en general, lo que trajo el enojo de algunos entrenadores y papás de los niños, que consideraron injusto viajar y no ver competir a sus hijos.

"Una decepción total este Encuentro Atlético, lo más antideportivo que he visto. Falta total de respeto a los atletas, entrenadores y público en general por parte del CEDETARD y organizadores. Que mal pusieron al Estado de San Luis Potosí ante todos los demás participantes", comentó en redes sociales Eugenia Guzmán Reyes.

"Que mal quedamos, de los pocos eventos que se puede ver con varios estados participando y que los echen del estadio de esa forma, ¿es en serio?, que mala impresión se llevan todos los participantes", escribió Mini Bazar Estrella.

Así mismo se quejaron de la lentitud con la que se desarrollaba el evento, "hay mucha gente de otros Estado como Tamaulipas que no pueden pasar muy tarde, consideren lo necesario para agilizar el evento. Es de los más lentos que ha habido la verdad", apuntó Karina Ramírez.

Al final los organizadores y AAESLP tuvieron que disculparse con los equipos participantes afectados, pero ni el CEDETARD ni el INPODE dieron una explicación de lo sucedido.

Más de 500 atletas de 13 entidades participaron en el VIII Encuentro Potosino de Atletismo.

