El sábado jugaremos con orgullo por nuestro club: Gustavo Da Silva

Sabe que la serie está definida y que solo un accidente durante los próximos 90 minutos les puede dar el pase a la final, Gustavo Da Silva, director técnico del Atlético de San Luis, afirmó que saldrán a jugar con orgullo y defendiendo los colores del club, el próximo sábado en el estadio Azteca.

"Primero que nada agradecerle a nuestra afición que en un día de lluvia y frío vinieron más de 22 a estar con nosotros, sentimos todo su apoyo en el partido, y la verdad no fue eso que queríamos mostrar del equipo en una noche tan especial para esta ciudad. Pero el sábado tenemos un partido donde nos jugamos el orgullo, saldremos a defender nuestros colores y trabajo, no queda más", expresó el sudamericano.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Comentó que al término del partido habló con sus jugadores, "les dije en el vestidor que el resultado del partido no cambia en nada de lo que pienso de ellos, no apaga la linda historia que escribimos en este torneo, y sigo teniendo total confianza hacia mis jugadores, sigo manteniendo intacto ese trabajo que construimos este torneo y de lo que viene para el futuro. Nos toca asimilar esto cuando antes porque ya tenemos el siguiente partido el sábado".

Por último, reconoció que el entrenador americanista aprovechó bien el conocimiento del pasado reciente cuando formó parte del club. "En ese tema quizás él (Jardine) tuvo ventaja de conocer cómo trabajo y además tiene el conocimiento de cómo son mis jugadores, algo que no sucede de mi parte, sí se como trabaja André pero no cómo lo hacen sus futbolistas, entonces creo que en ese aspecto si tuvo algo de ventaja. Pero ese no es el tema principal, fue algo más complejo lo que sucedió en esta noche, porque las cosas cuando salen bien o mal es por un conjunto de situaciones más allá de las coincidencias", agregó.

Quien si mostró más pena y hasta explicó qué les pasó fue el futbolista Juan Manuel Sanabria, "la verdad que estamos apenados, desde el arranque recibimos dos goles que nos mataron, nos cayeron de sorpresa, luego intentamos revertir la situación pero ellos nos estudiaron muy bien. En el segundo tiempo se hicieron ajustes, pero nos cayó el tercer gol y ahí nos perdimos totalmente, ya después producto de todo eso llegaron las otras anotaciones que nos dejan fuera".

Agregó que América generó una total superioridad en todo el campo, sin cometer errores. "No podemos ocultar que fueron superiores a nosotros, la estrategia de ellos les resultó en su totalidad. Ahora el sábado vamos a salir a dar otra imagen, por nosotros, por la institución y afición, a la cual les digo que estamos apenados por lo sucedido".