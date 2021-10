El responsable soy yo y asumo las fallas: Marcelo Méndez

Después del desastroso desempeño del Atlético de San Luis, Marcelo Méndez, director técnico del equipo, asumió la responsabilidad de lo que sucedió ante Atlas, donde fueron exhibidos y terminaron goleados en casa por escandaloso marcador de 2-6.

"Creo que ante Atlas fue lo más bajo que se vio del equipo, y asumo la responsabilidad de lo que sucedió, conozco a mis jugadores que querrán rápido una revancha, y tomar esto como una noche muy mala, pero por lo pronto soy el principal responsable de todo lo que sucedió en el campo de juego.

El error fue mío al pensar que podíamos jugar con dos volantes centrales, por lo que al no funcionar eso y ya tener el daño hecho, trate de poner a Sanabria y Duque para ayudar un poco a Javier Güemez que estaba sufriendo él solo en medio campo; en la defensa puse un líbero para que ayudará en la defensa, pero no funcionó lo que yo esperaba porque no se entendió con los otros dos centrales, y no pudimos sacar provecho de eso. Pero con una derrota así es difícil explicar y hablar mucho porque todo se tomará a una excusa y no quiero que se vea así, hoy soy el único responsable de esto y no hay más".

Aceptó los abucheos y críticas de la afición, "obviamente que es una derrota dura, durísima, en la que el público tiene todo su derecho a manifestarse en la forma que quiera. A nosotros nos duele este tipo de derrotas por lo que hicimos en la semana. Fue clara la superioridad del rival y nosotros no fuimos el equipo que veníamos siendo".

Sobre lo que viene y el próximo partido que es ante Monterrey, el estratega charrúa señaló: "Nos preocupa el rival que viene (Monterrey) que también es durísimo como fue el Atlas, y requerimos de sumar, de ganar ese partido. Nos quedan tres partidos y lo mejor es que dependemos únicamente de lo que hagamos nosotros para avanzar".

"Lo de Berterame da alegría que siga de líder, pero primero esta lo grupal que lo individual en el equipo", afirmó el timonel del ADSL.

