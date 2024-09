“El que no quiera jugar con esta camisa con orgullo que se vaya”, advierte Cintrón

El coach de Santos del Potosí terminó muy molesto por la actitud de sus celestiales ante los Halcones Rojos de Veracruz, lo que significó la cuarta derrota consecutiva y la número 14 de la temporada por lo que lanzó un mensaje claro y contundente con sus jugadores.

“O se ponen a jugar o moverlos, porque yo creo que es una falta de respeto a la afición, hacia la gerencia, hacia todo el mundo, y si no quieren jugar que se vayan, ya se los dije esta mañana, no me gustó el juego de anoche (primer partido ante Halcones), y no estoy contento, su desempeño da mucho de qué hablar y si no hay que hacer movimientos y el que no quiera jugar con esta camisa con orgullo, que se vaya”, señaló el coach.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

La siguiente serie será de visitante el 4 y 5 de octubre contra los Astros de Jalisco, en dos partidos que serán fundamentales para poder aspirar a algo más en lo que resta de la campaña, por lo que Manolo siguió advirtiendo que debe haber compromiso en estos encuentros.

“Tenemos que seguir peleando, los de nuestro grupo de abajo perdieron, estamos ahí todavía, tenemos que sacar victoria o por derecho propio equipo, pero tenemos que esforzarnos y debemos tener un compromiso con esta afición y con esta franquicia el que no esté comprometido se tiene que ir”, dijo el entrenador boricua.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

Uno de los jugadores clave de Santos del Potosí es Jader Fernández, quien aceptó que están jugando mal y eso les está costando perder los partidos, por lo que no les queda más que mejorar.

“Hay que irnos a trabajar para la siguiente serie. Es cuestión de jugar en equipo y defender de una mejor manera, no estamos defendiendo de la manera correcta y eso nos está costando. Empezar con intensidad desde el principio y la defensa, las rotaciones defensivas tenemos que mejorar estamos llegando un poco tarde a la rotación y nos está costando”, comentó.

Después de la serie contra Astros, jugarán sus últimos dos partidos en casa contra Freseros de Irapuato el 10 y 11 de octubre y cerrarán la temporada regular contra Abejas de León el 15 y 16 del mismo mes.