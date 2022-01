El proyecto que tienen el club me hizo venir: Jhon Murillo

Jhon Murillo, el flamante refuerzo del Atlético de San Luis, tuvo su primer contacto con la prensa y afirmó que el buen proyecto que tiene la directiva del Club lo hizo venir al fútbol mexicano.

"Me motivó mucho el proyecto que quieren crear ellos, las cosas que se han planeado para que el club crezca. Hicieron un buen esfuerzo para que viniera y eso me compromete a dar mucho de mi en mi estancia por acá. Estuve seis años en Portugal, fue un gran aprendizaje que tuve año con año con el Club Deportivo Tondela. Me estuvo dirigiendo Paco Ayestarán y él me dijo que por mis características de juego me podía ir muy bien en el fútbol mexicano, he visto que es muy distinto el balompié de Portugal al de acá, pero creo que si me puedo adaptar a lo que se me pida", manifestó.

Explicó que tuvo una conversación con Fernando Aristeguieta, delantero venezolano del Club Puebla, quien le dio buenas referencias de la Liga MX y del Club San Luis, por lo que cuando la directiva lo buscó y le explicaron el proyecto, no dudo en firmar de inmediato.

De inmediato se puso a trabajar para adaptarse a la altura y a lo que quiere el entrenador. / Cortesía ADSL

"Para mi ceo que es un reto personal, después de tanto tiempo en Portugal, me motiva este proyecto, no lo pensé mucho y quiero trabajar ya para conseguir esos objetivos que se pretende. He hablado un poco con el entrenador y me pide que sea un jugador de banda, que encaré a la defensa y que sea un jugador desequilibrante, siempre apoyando al equipo, que no da una pelota por perdida".

Comentó que tiene pocos días por acá y que poco a poco va conociendo a todos y las instalaciones, "la directiva ha hecho un esfuerzo importante para traer buenos elementos y vamos a trabajar mucho para alcanzar ese objetivo. Lo que quiere el club es lograr clasificar a liguilla de manera directa, hay buen plantel de jóvenes y jugadores de experiencia, entonces creo que se puede hacer algo importante en este torneo".

EL DATO

Jhon Murillo portará la playera número 21, misma que recibió por parte de Iñigo Regueiro, director deportivo del ADSL

La información deportiva más reciente que "El Sol de San Luis" tiene para ti; haz click aquí