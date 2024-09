El potosino Rubén García Jr. avanza en la NASCAR Mexico Series; Tovar, eliminado

Arrancaron los playoffs de la temporada 2024 de la NASCAR México en la ciudad de Querétaro, con un resultado positivo con el avance a la siguiente fase del piloto Rubén García Jr., pero también la eliminación de su compañero Santiago Tovar, esto para la equipo Canel’s - Logitech G - Laboratorio Tequis - Trejo Promotion Team, con los autos números 88 y 22, respectivamente.

Así que con un total de 32 participantes en el óvalo del Autódromo de Querétaro los pilotos García Jr. y Tovar buscaron colocar en la ronda de siete. Fin de semana complicado en especial para García quien comenzaba con el pie izquierdo al tener un fuerte accidente el viernes y quien trabajó junto a su equipo para dejar lo más competitivo posible su auto; por otro lado un Tovar que a toda costa buscaba librar el corte perfeccionando vuelta tras vuelta su manejo.

Carrera en momentos con tandas largas, pero al final muy cortada, situación nada favorable para los pilotos del equipo potosino, primero García Jr. quien había trabajado a más del cien por ciento para poder tenerlo adelante, pero al final tras una bandera roja todo cambio para ambos, y se lograron la sexta posición de Rubén y décimo para Santiago.

“Fue un fin de semana que arrancamos no de la mejor manera, en el entrenamiento del viernes sufrimos un fuerte golpe que si daño mucho el auto, al final mi equipo pudo ponerlo de nuevo de pie minutos antes de las prácticas sabatinas; a partir de ese momento nos dedicamos a ajustarlo teniendo al final una buena calificación. Ya en carrera trabajamos fuerte pero si se notaban algunas cosas que no permitían un buen manejo, aun así llegamos a estar peleando el top tres, pero al final unas decisiones no muy claras perjudican el trabajo. Finalizamos en sexto con lo cual pudimos cruzar satisfactoriamente la primera aduana”, comentó García Jr.

Por su parte, Tovar dijo al quedar eliminado de la temporada 2024: “Conforme avanzaba el tiempo de competencia lo estábamos logrando pero al final después de una bandera roja a minutos de caer la bandera a cuadros todo cambio, ahora a seguir estas dos carrera en busca de un buen resultado siempre apoyando en todo momento a mi compañero Rubén”.