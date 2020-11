El potosino Luca Martínez Dupuy, trabajó con la Sub-20

Finalizó la primera concentración con la Selección Nacional Sub 20 del delantero potosino Luca Martínez Dupuy, que milita actualmente en Rosario Central, y que fue convocado por Raúl Chabrand, técnico del combinado nacional juvenil, para concentrarse del 9 al 15 de noviembre en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol.

Luca Martínez, nació en San Luis Potosí, recién debutó como profesional con Rosario Central; es hijo del ex defensa argentino Nahuel Darío Martínez, quien militó en el Real San Luis en el 2001, año en el que vino al mundo su primogénito, que mostró su orgullo por vestir los colores del combinado azteca.

En entrevista para a cadena ESPN, la joven promesa del futbol mexicano se dijo contentó por este llamado y oportunidad que se le brinda en la Selección Nacional Mexicana, a la cual prefirió por encima de la argentina.

“Yo tengo la doble nacionalidad, el documento que tengo es mexicano y juego como extranjero, por lo que mi viejo (papá) vivió allá, donde dio sus mejores años futbolísticos fue por lo que me incliné por la selección mexicana” comentó el delantero.

Respecto a cuando recibió la llamada para ser parte del equipo mexicano comentó “no me lo esperaba, no me la podría creer, estaba viendo una serie, tomando mate, cuando me hablan; es una sensación inexplicable por todo lo que uno se esfuerza por alcanzar el objetivo y que te llamen a la selección de tu país, como a cualquier jugador, es lo más grande porque uno lo sueña desde pequeño y poder jugar ahí va a ser hermoso.”

Se califica como un jugador que se sacrifica por el equipo, al cual trata de anteponer sobe lo individual “trato de aguantar las pelotas, de ir siempre al frente, y si se presenta una oportunidad de marcar hacer lo mejor posible.”

El delantero mexicano aclaró, que nunca hubo un acercamiento formal por parte de la Selección Argentina “si hubo sondeos, pero nada firme, nada como lo hizo México, por eso también me incline por ellos por que estando tan lejos voltearon a ver a Argentina y eso lo valoro mucho.”

Martínez junto con el combinado nacional, sostuvieron sesiones de entrenamientos y juegos amistosos; así como una charla de crecimiento personal, para después romper filas y cada elemento regresar a sus lugares de origen.

