El potosino Dan Noyola, atleta de moda en el Exatlón

Daniel Castillo Noyola, mejor conocido como Dan Noyola, está viviendo una espectacular racha en el reality show deportivo Exatlón México, ya que le ha dado a su equipo azul, Héroes, sonadas victorias tanto en lo individual como colectivo.

Hace unos días el ciclista nacido en Ciudad Valles, San Luis Potosí disputó los duelos de eliminación junto con el futbolista de americano Kenno Martell y entrenador funcional Javi Márquez, y pudo salir avante para mantenerse dentro de la competencia deportiva que se celebra en República Dominicana.

Ya con la motivación de ser uno de los que siguen adelante, logró darle el punto de la victoria a los Héroes en el Duelo de los Enigmas, y en la elección de los premios se adjudicó el mejor premio, una computadora portátil de última generación.

Previamente había vencido en la prueba contrarreloj varonil a su compañero de equipo, Christian Anguiano, luchador olímpico, para ceñirse la medalla transferible, su segunda, que le asegura una vida más en caso de irse a otros duelos de eliminación. Su tiempo fue de 59:39, menos del minuto.

“Esto más que físico, es mental. ‘Yomi’ (Christian) me llevó al límite y me gusta cuando mis compañeros me hacen mejorar. Esta medalla se la quiero dedicar a la persona más importante de mi vida que es Julyn Águila”, expresó el potosino con relación a su novia que también es ciclista profesional y que participó en Exatlón edición Estados Unidos.

Cabe mencionar que Dan Noyola, de 28 años, ha sido un destacado ciclista que ya vistió los colores del representativo nacional, logrando un quinceavo lugar en el Panamericano Juvenil y un subcampeonato nacional sub23 en el año 2012.

Actualmente participa en la prueba de Cross Country Eliminator, donde ha logrado el subcampeonato panamericano de Elite 2017 XC Eliminator en Colombia, el sexto lugar de la Copa del Mundo Elite XC Shortrack 2018, en Estados Unidos; ganó el cuarto lugar de la Copa del Mundo Elite XC Shortrack 2018 también en Estados Unidos y formó parte del Top10 Elite ranking México del 2015 al 2018.

EL DATO

Desde su llegada al Exatlón México a principios de diciembre de 2020, Dan Noyola apodado "El Relámpago" ya es considerado de los competidores más fuertes

