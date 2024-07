El plantel del ADSL está completo y nadie se va por el momento: Regueiro

Para Iñigo Regueiro, director deportivo del Atlético de San Luis, el plantel para el Apertura 2024 está completo, no buscan contratar a nadie más, salvo que alguien cause baja, y no se prevé la salida por el momento de ningún jugador.

“Se habla mucho del tema de Mateo Klimowicz, pues hubo acercamientos de la Liga Argentina y MLS pero no se concretó nada, y de Juan Manuel Sanabria se nos acercó América, hubo pláticas, pero al final fue él mismo jugador con el que platicamos quien nos dijo que su idea es salir del San Luis siempre y cuando sea a otro país, principalmente Europa, así que ambos no se van, arrancarán el torneo con nosotros”.

En cuanto al actual plantel, comentó que tienen reuniones cada dos días con el DT Doménec Torrent y todo su staff, y el español les ha expresado que la plantilla está completa y él se siente a gusto con el material humano con el que cuenta. “Salvo que alguien cause baja en los siguientes días, que por el momento no hay nadie lo supliríamos. Todavía estará varias semanas el mercado abierto para contrataciones, pero no traeremos a nadie más si no se requiere”.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

De cómo ha visto la pretemporada que ha hecho el equipo, el directivo comentó, “estamos muy ilusionados con la llegada del nuevo torneo, llevamos trabajando 35 días con el equipo y este nuevo cuerpo técnico, tuvimos varios partidos de preparación, con saldo positivo. Estamos contentos con la planeación que se tuvo, resultados, el trabajo que hizo el plantel en Querétaro y San Luis, por lo que ya queremos que llegue el sábado para debutar, ante el bicampeón y que mejor que hacerlo con un triunfo en casa y ante nuestra afición, ese el objetivo inmediato”.

Sobre los jóvenes que subieron de la Sub 23 al primer equipo, señaló que se han ido acoplando bien, el DT esta contento con ellos y seguramente los irá llevando poco a poco, como a los que ya estaban. “La idea es que crezcan junto a los experimentados en este torneo que será atípico, en varias etapas, primero cuatro fechas, después Leagues Cup, luego lo retomamos con fechas dobles y FIFA, en fin, que no será fácil, pero estamos preparados para estar dentro de los mejores diez y calificar a liguilla”.