"El Payo" quiere repetir triunfo este jueves 25 en "El Paseo"

En enero pasado cortó par de orejas en la capital potosina el matador de toros Octavio García "El Payo", que no lo olvida y señala en entrevista con El Sol de San Luis, que viene a repetir triunfo en la Plaza Monumental "El Paseo" este jueves 25 en la tercera corrida del serial taurino de la FENAPO 2022.

"Primero que nada estoy muy contento de formar parte de la Feria Nacional Potosina, porque para mi San Luis Potosí siempre ha sido una plaza talismán en mi carrera, desde mis inicios en los toros, fue de las pocas plazas donde torié ese primer año después de tomar mi alternativa y eso la hace especial. Y a principios de año vine y tuve quizás la faena más importante la que pude realizar aquí en "El Paseo", en la que expresé mi toreo y estoy muy ilusionado de poder regresar para estar frente a los potosinos que son muy conocedores de la fiesta brava".

De cómo le ha pintado este año 2022, el diestro queretano comenta: "Muy importante para mi porque he podido torear mucho, gracias a Díos pasada la pandemia donde paramos todos, esto se ha ido reactivando y me ha tocado presentarme en diferentes plazas y ciudades donde he triunfado, cortado muchas orejas, pero sobretodo independiente del resultado, el poder mostrar a la afición de todos esos lados mi toreo, lo que yo quiero expresar en el ruedo.

Nos dio su opinión de los alternantes Fermín Rivera y Diego Silveti que completan el cartel de esta noche a las 20:00 horas en El Paseo, con seis astados de Bernaldo Quirós. "Es un cartel de lo más rematado con tres toreros mexicanos que es lo importante, que buscamos mantenernos vigentes en la baraja nacional de la fiesta brava. Fermín que es de casa y con un estilo muy peculiar que agrada a todos, no se queda atrás Diego que es de los más destacados del país y que ha tenido un enorme crecimiento este año, y su servidor que busca crecer todos los días, expresarme en el ruedo, no estancarme y poder darle al público un buen espectáculo".

Por último, de sus próximas presentaciones que tendrá, "El Payo" nos informa: "En septiembre tengo varias corridas en Fresnillo, Tlaxcala, Culco y San Miguel El Alto. Luego en octubre hay algunas otras más que daré a conocer y listo para encarar todo este trabajo con el optimismo de que cerremos en diciembre o enero en la Plaza México, si se logra arreglar el asunto que hay de suspensión a las corridas".

