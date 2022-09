El Nene Malo no se achica ante los golpes de la vida

El boxeador Jorge Fernández se ha tenido que enfrentar a rivales arriba del ring, pero los más complicados son los que están fuera del deporte, aquellos que creen que todos los policías son malos y las autoridades que no apoyan a los atletas

Jorge Fernández ha visto las dos caras de la moneda como elemento activo, por un lado, encontró en el boxeo su deporte y gente que le reconoce su vocación, pero por el otro las críticas al trabajo que realizan los oficiales de cualquier corporación.

"Me deja alegría que la ciudad te va reconociendo en las calles, que te dice que le sigas echando ganas, que le empieces a los nuevos cambios de la corporaciones y triste porque te dicen, el policía roba, el policía ahorita esta con la gente mala".

Pero el también conocido como "Nene Malo" es bueno para el boxeo, ya ha participado en varios eventos de los Juegos de Policías y Bomberos, incluso se trajo un valioso cuarto lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, pero que pese a enfrentarse a los mejores del mundo, no le contó para que lo sigan apoyando en su disciplina deportiva.

"No te valoran, te dicen por ejemplo los jefes es que yo no te puedo apoyar más económicamente pues todo mundo estamos limitados", comentó triste el boxeador.

Carlos Ventura | El Sol de San Luis

El "Nene Malo" se prepara intensamente pues este fin de semana disputará los Juegos de Policías y Bomberos en León Guanajuato en la categoría de Pesos Pesados, un evento al que tendrá que echar mano de familiares y amigos para que lo apoyen económicamente porque las autoridades lo dejaron solo a su suerte, tal como ocurrió en Países Bajos.

"Mentalmente me siento bien, pero a la vez desanimado porque no cuento con patrocinios, ósea te exigen, pero no te dan las herramientas", mencionó el boxeador.

"Por ahí estuvo pidiendo préstamo al regreso porque no ajustaba para regresar sobre todo para pagar su estancia allá", dijo su entrenador Roberto González Navarro. A Jorge se le avecinan varios gastos si quiere continuar representando a México en el box, primero el León, Guanajuato este fin de semana y después en el próximo año en los Juegos Mundiales de Policías y Bomberos en Winnipeg, Canadá.

"En León es poco son como 5 mil pesos, lo que me falta (reunir), en el próximo Mundial está valuado en unos 100 mil pesos", apuntó el "Nene Malo".

Carlos Ventura | El Sol de San Luis

"Yo lo veo un poquito desanimado por cuestiones de que todavía tiene esa idea de que no hubo apoyo entonces yo platico con él, trato de decirle que eso quedó en el pasado y que vamos para adelante", opinó su entrenador.

El policía y boxeador tiene la mira puesta en el evento en Canadá, en donde buscará revancha luego de que él considera que en los Juegos Policías y Bomberos el jueceo influyó para traerse un mejor resultado. "Se viene ese el otro año es Winnipeg, Canadá, allá voy por dos peleas, una que se quedó como revancha, porque yo no estuve de acuerdo con el resultado que obtuve en Holanda porque desgraciadamente todo mundo sabemos que el que organiza ese tipo de eventos le dan el 90 por ciento a la casa y el 10 por ciento al latino", expuso el peleador.

Pero Jorge Fernández no se desanima, trae pólvora en los puños y están listos para hacerlos explotar le toque el rival que le toque en León, Guanajuato.