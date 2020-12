El Maratón de Valencia me deja muchas enseñanzas: René Ortiz

Para el atleta potosino René Ortiz el haber participado en el Maratón de Valencia 2020 y terminar en el lugar 40 (de 248 participantes) fue de gran enseñanza para su carrera deportiva como atleta de elite.

A su regreso a tierras potosinas, el rioverdense platicó en exclusiva con El Sol de San Luis, y ya con más calma analizó lo que fue el intento de buscar dar la marca mexicana en maratón para calificar a Juego Olímpicos Tokio 2021.

- René, platicamos ¿Cómo consideras qué te fue en Valencia?.

"Creo que me fue bien, en mi mente estaba intentar la marca olímpica, desbancar a los mexicanos que tenían ya las marcas requeridas por la Federación Internacional, pero también había muchas dudas por estar a más de cuatro minutos de esa hazaña, de no haber tenido un medio maratón durante esta preparación que me diera más confianza de intentar la marca. Sin embargo aún así desde el principio lo intenté, pase muy bien el medio maratón, luego en el 30K iba con buen tiempo, pero del kilómetro 30 al 40 allí fue donde perdí ritmo y se me escapó lograr la hazaña; aún así en mi mente iba la de mejorar mi marca personal y al final lo logré".

-- ¿Y cómo te sentiste a lo largo de la competencia?.

"De los tres maratones que hasta el momento he, es el primero que siento que me ha costado más desde el principio, nunca me sentí cómodo, siempre fui sufriendo desde el principio, pero creo que fue el único que pude llegar más entero al final y eso me permitió cerrar fuerte. Por ahí me motivo mucho Saby Luna, uno de mis compañeros mexicanos que iba adelante de mi, pues me esperó y fuimos juntos hasta el kilómetro 34, después me dejó y mi meta fue alcanzarlo, lo logré hasta el 41K y pude rebasarlo y dejarlo".

-- ¿Qué experiencia te deja el haber sido uno de los 250 corredores de elite en el evento?.

"Enorme experiencia y enseñanzas como atleta ya de un grupo elite de verdaderos corredores de todo el mundo que buscaban la marca olímpica por sus países. No niego que me sentí nervioso, pero creo que es algo natural cuando es tu primer evento de esta calidad. Lo mejor es que podré aplicar todo lo aprendido en futuros eventos".

- Me imagino que descansarás, pero ¿Qué viene a futuro para ti René?.

"Si descansar, recuperarme física y mentalmente porque por el momento no quieres saber de correr por un pequeño tiempo, tu cuerpo y tu mente necesitan recuperarse al 100% para poder iniciar nuevamente los entrenamientos. Ya en unos días platicaré con mi entrenador si es conveniente buscar otro maratón en abril para hacer un último intento de dar la marca olímpica, aunque no sabemos si servirá porque la FMAA ya desde meses mantiene cerrada la clasificación para los mexicanos, así que habrá que analizar bien las cosas, si es bueno intentarlo o mejor ir planeando desde ya una buena planeación para JO de París 2024 porque mi objetivo y sueño es ser atleta olímpico, y con lo hecho en Valencia creo que tengo las condiciones físicas y mentales para alcanzar ese objetivo que no es obsesión, sino algo que siempre he tenido en mente", concluyó el nacido en Rioverde, SLP.