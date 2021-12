El machismo, principal rival que derribó Irma

El boxeo siempre fue considerado un deporte exclusivamente masculino, tuvieron que pasar muchos años para que en él, se desarrollarán grandes y potentes deportistas que hoy día son consideradas una referencia en esta categórica deportiva.

Irma "La torbellino" García es una de ellas. Abogada y Policía Federal de profesión, maestra en Lima Lama y quién actualmente estudia criminalística, es una de las mujeres boxeadoras que desde el año 2009 comenzó desarrollarse en este ámbito deportivo, que la convirtió en un ícono femenino dentro de esta disciplina.

Para Irma desarrollarse dentro del boxeo fue todo un reto, aunque también fue una cuestión accidental, ya que su desempeño dentro de este deporte, en un principio estuvo destinado hacia su desenvolvimiento en el área de la seguridad.

Sin embargo, su ímpetu y disciplina la llevaron a participar en campeonatos de gran envergadura, que la posicionaron como una deportista de talla nacional e internacional.

Si primer debut profesional lo hizo en el 2010 y ese mismo año fue acreedora de su primer Campeonato Internacional en Peso Pluma.

"Mi primer campeonato lo obtuve de manera prematura. Hubo una persona que puso mi cinturón sobre la mesa y me dijo: campeona este es tu cinturón, tú decides si te queda grande o das el ancho", contó Irma.

Después de ello, está distintiva boxeadora convirtió en su vida está disciplina, y decidió inteligentemente desarrollarse y hacer del boxeo su principal ambición para lograr algunos de los mejores títulos deportivos.

Entre los cuales se destacan, el obtenido en el 2013, que adquirió el Campeonato Mundial contra Rosita Rivas y el Campeonato Internacional Gallo del CMB, en el cual peleó reñidamente con Mariana La Barbie Juárez.

"Creo que de la agrandes gratificaciones que me ha dejado el boxeo son mis dos campeonatos internacionales. Entre ellos el mundial. Me convertí en un ejemplo para muchas mujeres y niñas, porque al ser mujer, policía y boxeadora te conviertes en un referente, eso, ha sido lo más valioso que me ha dejado esta trayectoria en el deporte".

Ser mujer, también significó enfrentarse a cuestionamientos y señalamientos dentro de esta área deportiva.

No obstante, su tenacidad y talento, pero sobre todo su capacidad deportiva dentro del ring, poco a poco fueron acallando a aquellas personas que alguna vez la señalaron y les demostró su valía como deportista y policía.

"Ese fue mi mayor reto, doblar esfuerzo para destacar. Mucho más entre hombres que se desarrollan en esta disciplina. Tuve que demostrar el por qué estaba en este deporte, tuve qué superar la brecha de señalamientos misóginos que de alguna u otra forma se convirtieron en obstáculos dentro de mi carrera".

No obstante, Irma supo derribar el machismo tan intrínseco dentro del boxeo, y se obligaría a convertirse en la mejor boxeadora dentro de su categoría.

"A todas las mujeres que se quieren desarrollar en esta disciplina, les diría que lo hagan. Se enfrentarán a muchos obstáculos, pero que a pesar de ello, no dejen su sueño. Conviértase en campeonas, en un referente del deporte, porque nosotras sabemos que podemos lograrlo".

Irma "La torbellino" García, actualmente continúa formando parte de diversos campeonatos dentro del boxeo.

Y quién hoy día, formó parte de los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos, dónde estuvo compitiendo con otros deportistas y compañeros a nivel internacional.

"Me voy con la gran experiencia de haber formado parte de unos juegos y encuentro maravilloso, con compañeros y compañeras dentro de nuestra profesión policial. Sin duda San Luis Potosí, significó para mí poder entrelazar vínculos con deportistas que, al igual que yo también tienen un perfil dentro de alguna corporación y que además se desarrollan en el deporte al igual que yo", finalizó.

