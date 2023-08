El liderato es consecuencia del trabajo diario: Gustavo Da Silva

Estoy contento, orgulloso pero no sorprendido por el liderato ya que es resultado de lo que el equipo viene haciendo diariamente, del esfuerzo que muestran cada día en los entrenamientos. Así lo afirmó Gustavo Da Silva Leal, director técnico del Atlético de San Luis.

"Mis jugadores ofrecen en grupo carácter, compromiso, entrega, por eso no me genera una sorpresa este buen paso. Si estamos muy contentos, pero conscientes de que estamos en la sexta jornada y faltan muchas cosas que vendrán por delante en el torneo.

Estamos viviendo cada momento, disfrutando, somos un equipo que estamos pegados al presente, viviendo cada día, enfocados en el rival que nos toca y no pensando en lo que viene. Nos viene Atlas y después Fecha FIFA. Seguimos igual no porque seamos líderes una jornada vamos a cambiar. El miércoles ya estaremos enfocados en el partido con Atlas", agregó.

Cortesía | Atlético de San Luis

Da Silva Leal no se engancha en el término que le pongan al Atlético de San Luis, si es un equipo sorpresa o no, aunque para él no lo sea, "a la gente en general le gusta poner adjetivos, esas cosas a mí no me afectan en nada, no pienso en eso, que la gente diga lo que diga. Nosotros estamos enfocados en nuestro trabajo y potencial, porque antes de pensar en liguilla, tenemos once jornadas regulares. Vamos a trabajar duro, porque justo es eso lo que nos ha puesto ahora en el primer lugar y eso es lo que queremos, no hay otra fórmula más que el día a día y el trabajo en grupo".

Se le cuestionó de para qué está Atlético de San Luis y si es el equipo que el visualizó cuando tomó las riendas. El estratega brasileño, quien dirige por primera vez un equipo profesional, fue tajante:

"La idea es muy clara de como jugamos y eso se le facilita más a mis jugadores. Va a ser difícil que cambiemos nuestra forma de jugar, claro que tenemos que hacer ajustes partido a partido, no todos los oponentes son iguales. Cada jornada vamos a estar mejor, y creo que este San Luis es mucho más maduro al que se mostró ante Monterrey en la jornada uno, pero a mí no me gusta poner un límite hasta donde podemos llegar. El ser humano siempre tiene la capacidad de romper lo establecido, entonces seguimos enfocados en lo bueno y ajustando lo que tenemos que mejorar, hasta donde podemos llegar lo buscaremos, pero no hay límite en este equipo".