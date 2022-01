El jueves 20 Atlético de San Luis recibirá a FC Juárez

En la tercera jornada correspondiente a esta semana, Atlético de San Luis será local y recibe a Bravos de Juárez, en el torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX, partido programado para el jueves 20 a las 21:00 horas en el estadio Alfonso Lastras Ramírez.

Después de las dos derrotas sufridas, en casa ante Pachuca por 0-2 en la fecha uno y de visita ante Atlas por 0-1 en la dos, el conjunto que dirige el uruguayo Marcelo Fabián Méndez Russo acumula ya diez jornadas sin conocer la victoria, tomando en cuanto el anterior torneo, el partido de reclasificación ante Santos y los dos cotejos del actual certamen.

Con estos números negativos en la tabla general se ubican en la penúltima posición, lugar 17 de 18 equipos, con 0 puntos y diferencia de menos tres goles. Solo superan a Necaxa que marcha en la última posición también con 0 unidades pero diferencia de menos 5 anotaciones. Y en los sitios 15 y 16 están Tijuana y Mazatlán quienes tampoco han sumado puntos, siendo los únicos cuatro equipos que no lo han hecho en el torneo.

Lo preocupante es que aunque ante Atlas el accionar del equipo colchonero mejoró, el equipo no anda certero y no aprovechar las opciones de gol que se le presentan, por lo que al no sumar puntos en sus dos partidos, los tiene ya en el lugar 16 de la tabla de cociente, es decir, que están en zona de pagar una de las tres multas millonarias por no descender, luego de que iniciaron el torneo en la posición 14.

Ante Atlas mejoró su accionar ADSL y aunque tuvo opciones de gol, al final perdieron. / Cortesía ADSL.

Directiva y cuerpo técnico al parecer están "tranquilos" porque se ha visto mejoría en el equipo, sin embargo la realidad es otra al no conseguirse los resultados, no en este torneo sino desde el pasado 26 de septiembre de 2021 que se logró el último triunfo en la Liga MX, ante Toluca por 2-1 en el estadio Nemesio Díez, jornada 10 del Grita México A21. Es decir, han pasado casi 4 meses de es hecho, mucho tiempo para un equipo que debe sumar puntos lo más posible cada jornada por la cuestión del cociente. Así que no queda de otra, ante FC Juárez el jueves 20 es ganar o ganar.

EL DATO Después de la jornada 3 el torneo Grita México C22 se suspende por Fecha FIFA, y se reanuda el 5 de febrero.

