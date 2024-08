El “Jaguar” Bravo buscará el título mosca en el LUX 045

El potosino Alexandro “Jaguar” Bravo tendrá la oportunidad este viernes de arrebatarle el título mundial de peso mosca de LUX Fight League ante el vigente monarca, el artemarcialista costarricense Jorge Calvo en la contienda estelar de LUX 045 presentada por Amistad, que se celebrará en el Showcenter Complex de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Esta será la tercera vez que Jorge Calvo expondrá el título mundial y su marca es de 17-5-0 para enfrentar al potosino que tiene récord de 5-0-0 por lo que pretende repetir con éxito la defensa del cinturón de las 125 libras, que obtuvo ante el chihuahuense Luis Iván “Niño Azteca” Rodríguez (LUX 031), como lo hizo anteriormente contra el capitalino Luis “Power” Solórzano (LUX 034) y ante el regiomontano Kike González (LUX 041).

El invicto “Jaguar” Bravo, quien debutó en la mejor compañía de Artes Marciales Mixtas (MMA) de Latinoamérica en octubre de 2021 y tiene en su haber tres victorias por decisión, un nocaut y una sumisión, intentará dar la sorpresa y destronar al campeón centroamericano.

“Llegar a pelear por el título es un reto conmigo mismo y demostrar que con esfuerzo, disciplina y dedicación todo se puede. Es el combate más importante de mi carrera, si anteriormente vieron un Jaguar con buena lucha, buen cardio y más, para este pleito entrené más”, reveló el potosino de 30 años.

El potosino dijo que enfrentarse a Calvo le llena de orgullo y honor, pero por otro lado es alguien que tiene experiencia y buen jiu jitsu, así que va a ser un choque de estilos en LUX Fight League.

Calvo afirmó que será una defensa diferente porque Alexandro Bravo tiene un gran nivel en el piso, por lo que le emociona este nuevo reto. Recordó que las últimas cinco peleas han sido muy parecidas por lo que ahora se mide ante un rival diferente.

“No siento que sea el rival más duro que he tenido, pero sí que por estilo me puede complicar. No creo que sea más fuerte que Kike (González), sin embargo, me parece que me puede dificultar más que otros rivales anteriores por sus habilidades”, apuntó el peleador de 32 años.

En tanto, en el combate coestelar de la velada, el duranguense Uriel “Pollo” Cossío (13-9-0) chocará ante el regiomontano Emilio Saavedra (9-2-0), en la categoría de las 135 libras.

El hermano de “Drako” ha ganado dos de sus últimas tres peleas, mientras que Saavedra está invicto en la compañía que comanda Joe Mendoza.

Por su parte, el también regiomontano, Kike “Locote” González (12-5-0) se medirá contra el estadounidense Humberto “Mozo” Duarte (5-5-0), quien hará su debut en LUX Fight League, en pleito por el peso mosca.

Asimismo, el coahuilense Jesus “Shurro” Siller (9-5-0) irá contra el regiomontano Uriel “Muñeco” Uribe (7-4-0), en combate por las 125 libras.

La velada principal de LUX 045 presentada por Amistad será transmitida en vivo a nivel mundial a partir de las 21:00 horas por la plataforma UFC Fight Pass en el idioma inglés y español y previamente la cartelera de LUX Challenge 045 inicia desde las 18 horas y se podrá ver por Azteca Deportes Network y PX Sports.