El futbolista potosino Eugenio Pizzuto valora su estancia en el fútbol europeo

El potosino Eugenio Pizzuto, juvenil futbolista canterano del Club Pachuca y que desde el año pasado pertenece al Lille Olympique Sporting Club (LOSC) del fútbol francés, escuadra que marcha sublíder en la primera división gala, afirmó sentirse satisfecho y no arrepentido de poder pertenecer a un equipo europeo.

"Pienso que irme a Europa tan joven, aunque no esté jugando, me va ayudar a desarrollarme de distinta manera que tal vez en México no lograría tener. No con esto afirmó que el nivel en México sea malo, pero hay cosas que en el día a día se trabajan de distinta forma y que me han ayudado a ver del fútbol de distinta manera", declaró en entrevista para la televisora TUDN.

Ahondó en el tema que muchos lo critican por irse tan joven a Europa y aún equipo donde no se le ha dado la oportunidad de debutar en la primera división. Sin embargo lo toma con cautela y comenta:

"Cuando llegué al Lille aún estaba en proceso de recuperación, afortunadamente todo salió bien y ya estoy al 100% para cuando se me requiera. Además siempre he pensado que el fútbol europeo es de clase mundial, ahí están las mejores ligas y en lo personal creo que no necesitas quedarte en México para consolidarte en Primera División, cada quien tiene su punto de vista y lo respeto".

Cabe mencionar que Pizzuto Puga se encuentra en México al ser convocado a la selección nacional Sub-20 que el pasado viernes enfrentó a Guatemala en el CAR en Toluca, Estado de México, con empate a un gol, y que volverá a verse las caras con el mismo rival este lunes 29 de mayo, y al termino del mismo romper filas para que todos regresen a sus equipos, después de una semana de entrenar y sostener esos dos partidos, para aprovechar la fecha FIFA.

EL DATO

Eugenio Pizzuto Puga nació en San Luis Potosí el 13 de mayo de 2002. Tiene 18 años y se desempeña como mediocampista. Porta el número 15.