El equipo está fuerte para el cierre de torneo: Gustavo Da Silva

Fueron catorce los minutos que habló en conferencia de prensa el director técnico brasileño del Atlético de San Luis, Gustavo Da Silva Leal, tocando varios temas y respondiendo todo lo que se le cuestionó.

De entrada comentó que el equipo anímicamente está fuerte para el cierre del torneo, y el hecho de haber perdido dos partidos seguidos no les preocupa, sino ocupa en mejorar las cosas que han fallado y corregirlas.

"Los juegos que hemos perdido ha sido porque en algunos momentos no nos hemos parado bien, regalamos goles fáciles o pelotas al rival para que nos ofenda en nuestro campo; lo digo porque independiente de que enfrentaremos a Necaxa Juárez y Toluca, que son equipos no de los llamados grandes, lo vamos a hacer con la seriedad que se debe. La línea de trabajo ha sido la misma, independiente de los resultados, porque creemos en lo que estamos haciendo y que eso nos lleva a estar cerca de las victorias, ya que hemos ganado más partidos que los que hemos perdido.

Nos enfocamos en los rivales que nos vienen, jornada a jornada, paso a paso como lo hemos dicho y haciendo. Hemos trabajamos estos días en dar profundidad a lo ofensivo, el ser más peligrosos en el último tercio, y sobre todo se trabajó mucho lo defensivo porque hemos recibido nueve goles en los últimos partidos y hay que corregirlo a tiempo", agregó.

Del plantel dijo que a pesar de las dos últimas derrotas está tranquilo, enfocado en lo que viene y lo mejor es que no hay jugadores lesionados por lo que podrá echar manos de sus mejores elementos en los cinco partidos que le faltan del Apertura 2023.

"Ellos (jugadores) están Igual, con la misma confianza que tenían después de ganar cinco partidos o perder los dos más recientes; yo lo veo día a día y ellos saben que el futbol es de rachas, y son los mismos que ganaron esos partidos que los que perdieron, entonces la confianza no pasa por los resultados, sino en lo que somos nosotros. La calidad ahí está y solo es cuestión de corregir, aprender y mejorar, para mantener esa línea de éxito. El ambiente estos días ha sido bueno, e incluso nuestro cuerpo médico trabajó en eso estos días muy bien y me quede contento porque tengo plantel completo, no hay lastimados ni lesionados, y vamos a necesitar de toda la plantilla sana para encarar el cierre de torneo", apuntó el sudamericano.

Necaxa, Juárez, Toluca, América y Tigres son los próximos rivales del Atlético de San Luis para cerrar el Apertura 2023.

