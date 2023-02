El equipo está cerca de la versión que queremos: Gustavo Leal

Dicen que triunfos son amores, y para el cuerpo técnico del Atlético de San Luis la versión que mostró el equipo tanto a la ofensiva como defensiva, es lo que pretenden para este torneo y los futuros que vengan.

Así afirmó Gustavo Leal, auxiliar técnico del equipo, quien habló en la conferencia de prensa posterior al triunfo ante Puebla, ya que el DT André Jardine al ser expulsado por reglamento no podía charlar ante la prensa.

"Estamos orgullosos de lo que está haciendo el equipo y los jugadores. Creo que cada vez estamos más cerca del sello que queremos darle al equipo para futuros torneos. Este es nuestro tercer torneo acá en México y lo que hacemos es un trabajo que toma tiempo; el primer torneo que llegamos lo arrancamos a partir de la quinta jornada, sin pretemporada ni nada. El pasado tuvimos una preparación corta y muchos partidos muy seguidos; pero ya en el actual logramos tener varias semanas de entrenamiento, partidos, una gira, en fin, eso nos está ayudando bastante para afrontar mejor a los rivales en turno", agregó.

El director técnico del Atlético de San Luis, André Jardine, fue expulsado ante Puebla. / Cristian Robledo.

Y detalló que ante Puebla, todos trabajaron en conjunto y al final se alcanzó la victoria. "La entrada de Mateo y los otros jugadores en la parte complementaria fue fundamental y nos aportaron bastante. Y sin olvidar a los once titulares que jugaron bastante bien. Además este ha sido nuestro tercer partido con cero goles en contra y se nota que cada vez estamos más fuertes. Tenemos una total confianza en todos los jugadores, titulares y reservas. En el torneo pasado no era común repetir alineación por lesiones, expulsiones, ahora eso ha desaparecido y eso nos permite trabajar mejor".

Del arbitraje y la expulsión del DT Jardine, opinó el brasileño: "Hay cosas que no controlamos nosotros, André es un tipo muy intenso, especialmente en el tema de hoy no vi que hubiera algo extra para llevarse la roja. Siempre hay un limite y no vi que lo traspasara, pero bueno, habrá que ver que se puede hacer y buscar que no suceda este tipo de hechos.

Además yo creo que tuvimos tantas cosas buenas ante Puebla que no se si hablar del arbitraje sería lo correcto. Pero opino que dejo bastante que los jugadores se enfrascarán en golpes, aunque lo mejor fue que al final no influyó en el resultado del partido" apuntó.

EL DATO André Jardine sufrió su cuarta expulsión en el futbol mexicano en tres torneos que ha dirigido.

