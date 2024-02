El Clásico lo debemos ganar si o si, no hay más: Gustavo Da Silva

La mala racha del Atlético de San Luis no es excusa para que el próximo martes 27 que visiten a Querétaro busquen la victoria, pues es un clásico que no se puede y debe perder.

Gustavo Da Silva Leal, director técnico del conjunto potosino, está consiente de la importancia que reviste el partido ante los Gallos Blancos, y más por la afición que quiere que su equipo gane.

Cortesía / ADSL

"Sabemos que es un partido que no solo se juegan los tres puntos sino el orgullo para nosotros, club y afición, y más ahora por la mala racha que estamos pasando; ellos llegan con triunfo y nosotros con derrota, en fin, que hay muchos ingredientes para dejar aún lado el mal momento y pensar en salir a ganar, sea como sea. Ya jugamos el martes contra ellos, muy pronto, no tendremos mucho tiempo para preparar la estrategia pero vamos a hacer las correcciones y cambios que se requieran porque es el momento de ganar si o sí ese partido".

Ahondó que a pesar de la mala racha por la que pasan, han estado trabajando para corregir las fallas. "Siempre he dicho que cuando las cosas salen bien no es por una persona sino por un todo, de la misma manera sucede cuando las cosas no van bien, en estos momentos es un conjunto de aspectos que están pasando, que algunos ya atacamos y arreglamos, otros ya las trabajamos pero no se han corregido, por lo que hay que seguir trabaje y trabaje porque para mi siempre ese es el camino que te da el éxito y llegas más rápido a las victorias.

Nos toca hablar lo mínimo posible, trabajar mucho, estar atentos a los detalles que no nos han permitido mejorar; aún nos faltan muchos partidos y podemos estará entre los 10 que avanzan, pero tendremos que seguir trabajando para que esto cambie", agregó.

Por último, comentó que el torneo a la mitad y aún pueden retomar el camino del éxito, no todo está perdido. "El torneo pasado siempre dije del performance (estilo) y eso te a los resultados, pero al final por las limitaciones económicas que tenemos con relación a otros clubes, el plantel reducido y ahora con estos malos resultados, creo que estamos aún a tiempo para meternos entre los primeros diez, aunque siempre lo ideal será estar entre los primeros cuatro, pero para ello debes ser casi perfecto".