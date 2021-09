El carioca Leo Coelho seguro de que ganarán al Puebla

Optimista se muestra Leonardo Coelho, defensa brasileño del Atlético de San Luis, con relación al partido de este viernes 10 ante Puebla, del que afirmó muy seguro "vamos a traernos los tres puntos".

En conferencia virtual, el carioca declaró que aunque Puebla sea una de las peores ofensivas y ellos una del las mejores defensivas, no deben confiarse porque los camoteros estarán en su casa y querrán hacer valer esa condición.

"No empezó bien Puebla el torneo, pero recordar que en el anterior llegó a semifinales, no podemos dejar que con nosotros logre despuntar, ellos estarán en su casa y serán peligrosos, pero nosotros nos hemos preparado bien en estos días para ir por los tres puntos. Todo partido empieza por la defensa, si estamos bien parados podremos mantener esa condición, me alegró que seamos de los mejores en ese aspecto, pero no debemos confiarnos porque ellos querrán mejorar su ofensiva en el partido", agregó.

Sobre el hecho de lo que trabajó el equipo en estas dos semanas y como se encuentra anímicamente, quien porta la playera número 4 comentó: "Tuvimos dos semanas de entrenamiento fuerte, todos trabajando al parejo, peleando el puesto, se trabajaron los errores de táctica física y apretamos bien en nuestras virtudes. Está semana seguimos trabajando fuerte, porque el viernes será un partido importante ante Puebla, sabemos su calidad, pero nosotros vamos por los tres puntos".

En cuanto a como ve al equipo en su accionar luego de que en los dos más recientes partidos tuvo oportunidad de ganar y apenas se logró empatar ambos cotejos.

"La verdad que ante Mazatlán y Cruz Azul hicimos dos buenos partidos, el accionar del equipo considero fue aceptable, pero apenas sacamos un punto en cada uno, lo que no nos dejó contentos porque eran seis puntos ganables. Ahora por eso debemos aplicarnos más y sumar de tres en los siguientes partidos porque ya no podemos ir dejar más puntos por la situación en que estamos en la tabla. Llegamos a un momento del torneo importantísimo para nosotros que va a definir si estamos para llegar a lo más alto o nos rezagamos", apuntó.

