El bolero David Cruz correrá la 4ta Carrera El Sol de San Luis

David Cuz, de oficio bolero y quien se mantiene en forma con la practica del atletismo, ya quedó inscrito a la 4ta carrera atlética El Sol de San Luis del próximo 4 de diciembre, con 3 y 10 kilómetros.

"He participado en las tres carreras anteriores y esta no me la pierdo, no solo por la organización y porque nos "apapachan" a todos los corredores con una buena playera, medalla y premiación, sino porque en estos tiempos la salud es vital para hacerle frente a las enfermedades y a la misma vejez", comenta.

En sus ratos libres el bolero David se da tiempo de correr para mantenerse sano. Cortesía | Martín Báez.

Pertenece al equipo Runners Potosinos, quienes estarán presentes en la fiesta atlética con motivo del 70 aniversario de esta casa editora, por lo que no desconoce el atletismo de ruta.

"Me gusta correr, mantenerme en forma, cada que puedo y hay recurso económico me inscribo a las carreras más conocidas, las he corrido casi todas, y cada una tiene su particularidad. La de El Sol es bonito andar corriendo en el centro y poder disfrutar de un domingo de ejercicio a temprana hora". señala.

En sus ratos libres el bolero David se da tiempo de correr para mantenerse sano. Cortesía | Martín Báez.

A David usted lo puede encontrar en el estacionamiento de la Unidad Administrativa Municipal, donde lo mismo lustra el calzado de quienes acuden a hacer un trámite o pago, hasta de los regidores y funcionarios de las distintas dependencias que acuden a trabajar diariamente.

Por último aprovecha para invitar a más corredores y personas en general a que se inscriban a la carrera atlética El Sol de San Luis. "Acudan a correr, ejercítense un rato, es bueno para la salud, además de que despeja la mente y puedes convivir con más personas. Si no tienen el hábito de correr, troten o caminen, hay 3 y 10 kilómetros, los que aguanten, y al llegar a la meta reciben su medalla".

En sus ratos libres el bolero David se da tiempo de correr para mantenerse sano. Cortesía | Martín Báez.

Por último informar que durante la entrega de kits del serial trail running "Rutas del Mezcal" habrá un módulo de inscripción en tienda Pirma de Acceso Norte 348 de 11:00 a 17:00 horas. El resto de los módulos de Tu Tiempo a Tiempo, El Sol de San Luis y agencias publicitarias se mantienen abiertos todo el fin de semana.

MODULO DE INSCRIPCIONES

Durante la entrega de kits del serial trail running "Rutas del Mezcal" habrá un módulo de inscripción en tienda Pirma de Acceso Norte 348 de 11:00 a 17:00 horas.