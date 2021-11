El automovilismo potosino de luto: falleció "El Padrino" Dávalos

A través de redes sociales se dio a conocer el fallecimiento de Edgardo Dávalos "El Padrino", quien fuera un apasionado del automovilismo y gran promotor de este deporte en San Luis Potosí.

El piloto Gustavo Morales, de la familia Morales Racing, escribió en su red social: "Amigo Edgardo Dávalos Estrada, Díos sabe lo mucho que te vamos a extrañar, hoy te nos adelantaste y dejas a un millón de amigos de la familia del off -road que te recordaremos siempre. Creciste y disfrutaste de el automovilismo junto a mi familia por muchos años. Eras parte de ella y te despedimos con mucho cariño y respeto por todo lo que aportaste en cada uno de nosotros.

Aun la semana pasada me deseabas mucha suerte en las pruebas de nuestro auto 29 porque se que te daba mucho gusto ver que habíamos armado ese auto que tú también tuviste la oportunidad de correrlo en los años 80s, cosa que te agradezco mucho. Parte tranquilo amigo rezaremos por tu eterno descanso. Y gracias por la confianza de prestarme tu auto tubular para competir en el campeonato súper cross Euzkadi aún siendo yo un chamaco aprendiz. Gracias por todo amigo".

Siempre apoyó a los pilotos más jóvenes, por algo le decían "El Padrino" a Edgardo Cortesía Morales Racing

Al conocerse la noticia de su deceso, las muestras de cariño y comentarios con relación a la excelente persona que era "El Padrino" y su apoyo siempre para quien lo necesitará, se dieron por decenas.

Carlos González Arce, reportero, editor y coordinador de prensa de varias escuderías, escribió: "Edgardo te nos adelantas y deja mil recuerdos por tu recia personalidad, tú especial manera de ser gran amigo, compañero de viaje, de aventuras de reuniones siempre impulsor de nuestro deporte, promotor decano de los buenos, limpio, ordenado, gigante. Brazo derecho del "Muñeco" Aarón Martínez Regalado en la escudería Canel's en las mejores épocas. "Padrino" gracias por todo te vamos a extrañar siempre".

Así mismo hubo comentarios de Adolfo Monternach, Martín Ramírez, Alex Villasana Jr., Julio Giliberti, Juventino Sánchez, de muchas escuderías, pilotos, promotores y equipos de automovilismo potosinos y nacionales, así como de la empresa Canel's, con quien colaboró por muchos años en los años 80's y 90's. QEPD y pronta resignación a su familia.

Su don de gente lo hizo tener infinidad de amigos, que lo estimaban por su lealtad Cortesía Morales Racing

EL DATO

"Si mañana muero, no digas que me quieres, ni que me extrañas, porque si en vida no lo hiciste, muerto ya no importa", escribió "El Padrino" en su red social el 18 de julio pasado.