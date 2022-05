El 30 de mayo arranca Atlético de San Luis la pretemporada

Será hasta el lunes 30 de mayo que el plantel completo del Atlético de San Luis regrese a la actividad para arrancar con los exámenes médicos y físicos la pretemporada de cara a la temporada 2022-2023 de la Liga MX, que arranca con el torneo Apertura el 1o de julio.

Pero mientras que los jugadores gozan de unas merecidas vacaciones en sus lugares de origen, el entrenador André Jardine y su cuerpo técnico se reúnen con la directiva para hacer un informe de lo sucedido en todo el torneo Clausura 2022 en que llegaron por vez primera a la liguilla.

Analizan los futbolista que se quedarán en el plantel y aquellos que culminan contrato o préstamo para ver que posibilidades hay de renovarlos, y sobretodo las posibles contrataciones, pues André Soares busca que cuando se inicie la pretemporada ya cuenten con esas altas para que de inmediato trabajen con todo el grupo y se acoplen lo más rápido posible.

En estos días se vendrán muchos dimes y diretes en torno a bajas y altas para el equipo, el llamado "fútbol estufa", sin embargo la directiva ha dicho que hasta no tener algo confirmado lo anunciarán, aunque no falta quienes filtren la información y se de a conocer antes.

Por ahí ya se menciona tres posibles bajas que pueden ser Jair Dickey, Salvador González y Luis Calzadilla, los dos primeros no tuvieron actividad con el primer equipo, mientras que el último si pero aún no está segura su continuidad en el conjunto rojiblanco. Otro que tiene un pie fuera es Vombergar, quien no aportó nada al equipo.

También está la posible renovación de préstamo o compra definitiva de Facundo Waller, lo del argentino Germán Berterame, también Jair Díaz, entre algunos otros.

Por otra parte, en cuanto a la televisora que transmite los partidos, ESPN, se mantiene toda la próxima temporada ya que aún el contrato no termina, en tanto que la marca que los viste, Pirma, esa si terminan convenio en unas semanas más y se rumora que será Sporelli, de Guadalajara, quien tomará su lugar. Ellos trabajan la ropa de Tepatitlán, FC Juárez, Leones Negros y TUDN.

EL DATO

Parte de la pretemporada del Atlético de San Luis podría realizarse en Estados Unidos, aprovechando los partidos amistosos ya firmados.