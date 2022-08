Eduardo Nájera afirma que el baloncesto mexicano sigue olvidado

Una voz autorizada para hablar del deporte ráfaga mexicano es Eduardo Nájera, quien jugó por doce años en la NBA con cinco equipos y que en la actualidad se dedica a impartir sus conocimientos a niños y jóvenes, pues como lo menciona, "ya que la Federación Mexicana de Baloncesto no los apoya, hay que poner nuestro granito de arena para hacerles el camino más fácil".

La visita de Eduardo Alonso a la capital potosina fue para impartir junto con cinco coaches más, la segunda edición del NBA Basketball School Camp, en el que 56 niños y jovencitos de ambas ramas, pudieron aprender los fundamentos, pero sobretodo como se juega en la mejor liga del mundo. Un par de sesiones diarias los tuvo practicando y charlando el chihuahuense de 2.04 metros apoyado por los coaches Marc Pulles, Walter Roese, Lorena Infantes, Mitch Thompson y Colin Voss, y al final, una sesión de practica donde se divirtieron y estrecharon lazos de amistad.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Al final del mismo el de Meoqui, Chihuahua, platicó con la prensa potosina y de entrada comentó en torno a su visita a la capital potosina. "Para mi es muy importante motivar a a los niños y niñas de San Luis Potosí, estamos muy agradecidos con La Loma CD, a la Academia de la NBA que hay aquí, porque esto es otro nivel que estamos añadiendo a lo que hace la mejor liga del mundo, que en su momento yo lo hice con mi propia marca, con varios campamentos alrededor del país; pero en cuanto me dijeron de este Camp acepté y creo que es lo que faltaba, porque lamentablemente nuestra Federación (FMB) nunca ha hecho nada de esto, sí hay torneos pero, lo que queremos es pintar ese camino para llegar a la NBA, estos campamentos son una forma de detectar talento para poder promoverlos en Estados Unidos y que tengan una beca en alguna universidad de allá como lo hice yo”.

Ahondó que la pandemia frenó un poco el desarrollo que se venía teniendo en México en torno al baloncesto infantil y juvenil, "pero lo mejor es que estamos de regreso para darles herramientas a la niñez y a los entrenadores, para que enseñen fundamentos básicos del baloncesto, el reglamento y NBA G-League, que es otra plataforma más profesional y que llegando a la G-League la NBA está a un paso, para mí es lo más importante de crear esta plataforma porque les estamos dando más herramientas para llegar al baloncesto norteamericano”.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Destacó la importancia de que México participe con un equipo en la G-League, que es un buen trampolín para llegar a la NBA, aunque económicamente no es redituable para el jugador mexicano, si representa una oportunidad de dar el salto a jugar en Estados Unidos.

"La G-League es un parteaguas para todos ellos que participen en los equipos que la confirman, aunque para el mexicano no se puede ver como una liga estable, es decir, para una carrera donde se dedique a jugar baloncesto, sino que se debe ver como un trampolín para alcanzar el sueño de llegar a NBA. Los mexicanos que hemos tenido en selección tienen mejores oportunidades, te habló de mi, Llamas, Ayón, Gutiérrez y Toscano. La G-Legue no es una liga que me va a dar un salario en el que yo pueda tener una carrera con ese salario, sino que es una plataforma para promoverme, y si eres disciplinado y consistente hay alrededor de 500 llamados de la NBA a los equipos de esta liga.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Y un llamado de esos es donde está la recompensa financiera te dan 200 a 300 mil dólares y vas y haces tu trabajo, y puedes llegar con contrato garantizado a NBA, eso es lo que te da G-League, que es una gran plataforma, y no solo para jugadores sino también a presidentes, directivos, entrenadores; es un proyecto que debemos aprovechar porque no es tan concreto que se vaya a quedar en México y debemos apoyarlo bien".

Finalmente lo cuestionamos en torno a dos temas: la despedida de Gustavo Ayón y la selección mexicana, a lo que respondió: "Para mi Gustavo se está despidiendo muy pronto, yo me fui a los 37 años y él se está retirando a los 36, creo que pudo dar más, tiene una enorme calidad y podría haber jugado tres o cuatro años más. En Puerto Rico lo hizo muy bien, con un nivel alto. Pero bueno.

Y de la selección mexicana, aún no la veo en un Mundial, estamos lejos pese a los esfuerzos de los seleccionados, pero va por buen camino, ya se le respeta cada vez más a México. Esperemos y esa eliminatoria donde participen sigan cuesta arriba, sobretodo que les sirva de crecimiento personal y colectivo, solo así enfrentando a los mejores creces, yo crecí mucho jugando ante rivales de enorme calidad, y creo que les aprendí bien", sonríe.

EL DATO

Eduardo Alonso Nájera Pérez, se retiró el 22 de agosto de 2012 y jugó en la NBA con Dallas Mavericks, Golden State Warriors, Denver Nuggets, New Jersey Nets y Charlotte Bobcats.

EL DATO

Fue el segundo basquetbolista mexicano en jugar en la NBA, después de Horacio Llamas Grey que lo hizo para Rockets de Houston.

EL DATO

Nació el 11 de julio de 1976 (46 años) en Meoqui, Chihuahua.