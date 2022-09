Dual Meet de Box San Luis contra Querétaro este domingo 4

Este domingo 4 en las instalaciones del Centro Deportivo Plan de Ayutla se tendrá un interesante Dual Meet de Box, la selección UMBE San Luis Potosí recibe a su similar de Querétaro, con entrada gratuita, uso obligatorio de cubrebocas y gel sanitizante.

A partir de las 10:00 de la mañana será el pesaje de todos los pugilistas que participarán, para que en punto de las 11:00 horas arranque el programa que incluye un total de 22 peleas.

La selección UMBE (Unión Mexicana de Boxeo de Excelencia) San Luis Potosí la conforman niños y jovencitos del Koasicha Team y la Academia Municipal de Boxeo que dirigen los profesores Armando, Rómulo y Naroyuki, en tanto que la Selección UMBE Querétaro viene con integrantes de los gimnasio El Rol y otros más.

El programa de contiendas en ambas ramas es el siguiente, aclarando que los potosinos ocuparán la esquina verde, mientras que los queretanos la esquina dorada: Paulo Carrillo (SLP) vs. Alexis Aguilar (QRO), 27 kilogramos; Leonardo Martínez (SLP) vs. Edwin Feliciano Aguilar (QRO), 24 kilogramos; Perla Leticia Gallegos (SLP) vs. Monserrat Báez (QRO), 44 kgs; Juan Tadeo Álvarez (SLP) vs. Diego Pilar Gómez (QRO), 46 kilogramos; Joshua Gael Caballero (SLP) vs. Ángel David Hernández (QRO), 26 kilos; Elliot Abdel Escalera (SLP) vs. Bayron Raciel López, 50 kgs.;

Alan Osvaldo Cárdenas (SLP) vs. Oscar Daniel Sandoval (QRO), 32 kilogramos; Jorge Vargas Guevara (SLP) vs. Luis Ruiz Soto (QRO), 44 kilos; José Aarón López (SLP) vs. Armando Hernández (QRO), 75 kilos; David Said Caballero (SLP) vs. David Hernández (QRO), 26 kilos; Allison Hernández (SLP) vs. Jacqueline Ruiz Soto (QRO), 44 kilogramos; David Emilio Rodríguez (SLP) vs. Héctor Juárez; 75 kilogramos.

Pablo David Vargas (SLP) vs. Christian García (QRO), 50 kilos; José Jesús Jiménez (SLP) vs. Oswaldo Irineo (QRO), 57 kilos; Hugo González (SLP) vs. Jesús López (QRO), 56 kilos; Josué Rodríguez (SLP) vs. Luis Antonio Alvarado (SLP), 66 kilogramos; Jesús Miguel Mares (SLP) vs. Zaid Karin Medina (QRO), 66 kilos; Alondra Vargas (SLP) vs. Monserrat Sánchez (QRO), 60 kilogramos; Fernando Juárez (SLP) vs. Emanuel Sánchez (QRO), 58 kilos; Orson Gabriel Moreno (SLP) vs. Daniel López (QRO), 75 kilos; Jassiel Quistiano (SLP) vs. Sebastián Flores (QRO)., 58 kilogramos, y Germán Arriaga (SLP) vs. Edaurdo Gonzáleaz (QRO), 66 kilogramos.