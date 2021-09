DT del Atlético de San Luis toma con mesura la victoria ante Xolos

No le restó importancia a lo conseguido pero para Marcelo Méndez, director técnico del Atlético de San Luis, la victoria por goleada ante Tijuana no debe deslumbrar al equipo, sino seguir con el trabajo diario para alcanzar el objetivo de calificar a liguilla.

"Hay que tratar de no dejarnos confundir por una victoria así, tenemos que poner los pies en la tierra y seguir trabajando, disfrutar un tiempo y después vamos a preparar el siguiente encuentro, porque esto no es de merecer sino de hacerlo bien y concretarlo en cada partido. Tenemos que mantener la humildad.

Para mi no me va a cambiar una victoria nada de lo que ha sucedido en los partidos anteriores. Creo que ante Tijuana el equipo fue eficaz, contundente, pudimos manejar la ventaja, ese es el camino correcto, pero no echemos campanas al vuelo, hay que seguir trabajando todos los días. Decían que necesitábamos ganar como sea, pero yo no se como es eso, como se gana como sea, nosotros confiamos en un modelo de juego y hoy se dio. Hay que tomarlo con calma el triunfo, festejarlo, pero aún no ganamos nada, se vienen compromisos difíciles y uno es el martes próximo ante Juárez en su casa", agregó.

Cortesía | Atlético de San Luis

Agradeció a los aficionados que estuvieron con el equipo apoyando a pesar de la tormenta eléctrica, "uno trabaja siempre para ganar y a la afición decirle que siga apoyando al equipo en las buenas y malas, requerimos de la unión de todos, directiva, jugadores, cuerpo técnico y afición. No siempre salen las cosas, pero es en esos momentos donde la unión debe surgir para que los jugadores se sientan arropados".

En cuanto al equipo, entrena este sábado 18 y domingo 19, para viajar el lunes 20 a Ciudad Juárez y encarar el siguiente compromiso ante Bravos el martes 21 a las 9:00 de la noche en el estadio olímpico "Benito Juárez", partido correspondiente a la fecha 14 y que se adelantó aún por motivos desconocidos.

EL DATO

Atlético de San Luis tendrá dos partidos de visitante la semana entrante, ante FC Juárez el martes 21 y Toluca el domingo 26.